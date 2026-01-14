onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Reuters, ABD'nin İran'ı 24 Saat İçinde Vurabileceğini Açıkladı

Reuters, ABD'nin İran'ı 24 Saat İçinde Vurabileceğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 21:44

Reuters’a konuşan Batılı bir askeri kaynak, mevcut göstergelerin ABD’nin İran’a yönelik bir saldırıya çok yaklaşıldığını ortaya koyduğunu ifade etti. İki Avrupalı yetkili ise Washington’un 24 saat içinde harekete geçebileceğini öne sürdü.

İran yönetimi, İslam Cumhuriyeti tarihinin en ciddi iç karışıklıklarından birini kontrol altına almaya çalışırken, Tahran aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümet karşıtı göstericileri destekleyen olası müdahale tehditlerini boşa çıkarmanın yollarını arıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump'ın tehditlerinden sonra İran da ABD üslerini hedef alacağını söylemişti.

Trump'ın tehditlerinden sonra İran da ABD üslerini hedef alacağını söylemişti.

ABD’li bir yetkili, üst düzey bir İranlı ismin Tahran’ın komşu ülkeler aracılığıyla Washington’a, olası bir saldırı halinde Amerikan üslerinin hedef alınacağı uyarısında bulunduğunu aktardı. Bu gelişmenin ardından ABD’nin Orta Doğu’daki bazı üslerinden personel çektiği belirtildi. ABD’den sonra İngiltere’nin de Katar’daki El-Udeyd Üssü’nde bulunan askerlerini geri çekmeye başladığı ifade edildi.

"Önümüzdeki 24 saat içinde müdahale olabilir."

"Önümüzdeki 24 saat içinde müdahale olabilir."

Batılı bir askeri yetkili, çarşamba günü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Tüm göstergeler ABD’nin saldırıya yaklaştığını işaret ediyor. Ancak bu yönetim bilinçli olarak belirsizlik yaratıyor; öngörülemezlik stratejinin bir parçası” ifadelerini kullandı.

İki Avrupalı yetkili, Amerikan askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini dile getirirken, İsrailli bir kaynak da Trump’ın müdahale kararını vermiş gibi göründüğünü, ancak operasyonun kapsamı ve zamanlamasının net olmadığını söyledi.

Farklı ülkelerden vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı geliyor.

Farklı ülkelerden vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı geliyor.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, Doha’daki ABD’ye ait El-Udeyd Hava Üssü’nden bazı personelin ayrılmasının, bölgede yükselen gerilim nedeniyle alınmış tedbir amaçlı bir karar olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, basına yansıyan ayrılma haberlerinin mevcut bölgesel tansiyona karşı atılan önleyici adımlar kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan tüm vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Benzer bir açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı da İran’daki vatandaşlarını acilen ülkeden ayrılmaya davet etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın