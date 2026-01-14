Reuters, ABD'nin İran'ı 24 Saat İçinde Vurabileceğini Açıkladı

Batılı bir askeri yetkili, çarşamba günü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Tüm göstergeler ABD’nin saldırıya yaklaştığını işaret ediyor. Ancak bu yönetim bilinçli olarak belirsizlik yaratıyor; öngörülemezlik stratejinin bir parçası” ifadelerini kullandı.

İki Avrupalı yetkili, Amerikan askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini dile getirirken, İsrailli bir kaynak da Trump’ın müdahale kararını vermiş gibi göründüğünü, ancak operasyonun kapsamı ve zamanlamasının net olmadığını söyledi.