Reuters, ABD'nin İran'ı 24 Saat İçinde Vurabileceğini Açıkladı
Reuters’a konuşan Batılı bir askeri kaynak, mevcut göstergelerin ABD’nin İran’a yönelik bir saldırıya çok yaklaşıldığını ortaya koyduğunu ifade etti. İki Avrupalı yetkili ise Washington’un 24 saat içinde harekete geçebileceğini öne sürdü.
İran yönetimi, İslam Cumhuriyeti tarihinin en ciddi iç karışıklıklarından birini kontrol altına almaya çalışırken, Tahran aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümet karşıtı göstericileri destekleyen olası müdahale tehditlerini boşa çıkarmanın yollarını arıyor.
Trump'ın tehditlerinden sonra İran da ABD üslerini hedef alacağını söylemişti.
"Önümüzdeki 24 saat içinde müdahale olabilir."
Farklı ülkelerden vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı geliyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
