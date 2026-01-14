Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verilen İllerin Sayısı Artıyor

Tunceli Valiliği, kentte etkili olan yoğun buzlanma ve don nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Üniversiteler dışında kalan resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kronik hastalığı bulunan çalışanların ve anaokulu ya da kreşe giden çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.