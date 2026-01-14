onedio
Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verilen İllerin Sayısı Artıyor

Hakan Karakoca
14.01.2026 - 23:17

Yurdun bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ile don ve buzlanma, eğitimi olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve güvenlik risklerine karşı valilikler, birçok ilde okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

İl il hangi illerde eğitime ara verildiği haberimizde...

Tunceli

Tunceli Valiliği, kentte etkili olan yoğun buzlanma ve don nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Üniversiteler dışında kalan resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kronik hastalığı bulunan çalışanların ve anaokulu ya da kreşe giden çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Ordu

Ordu’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey’de okullar tamamen tatil edilirken; Fatsa, Çatalpınar ve İkizce’nin yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacak. Korgan ve Kumru’da ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayılacak.

Sinop

Sinop’ta buzlanma tehlikesi nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmen taşımalı eğitime ara verildi. Valilik, uygulamanın olası kazaları önlemek amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

Niğde

Niğde Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kararın; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini kapsadığı belirtildi.

Malatya

Malatya’nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bölgede devam ettiğini açıkladı.

Rize

Rize’nin Güneysu ilçesinde buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlık, kararın öğrenci ve vatandaşların güvenliği için alındığını belirtirken; engelli ve hamile kamu çalışanları ile kreş ya da anaokuluna giden çocuğu bulunan personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.

Yetkililer, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

