Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verilen İllerin Sayısı Artıyor
Yurdun bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı ile don ve buzlanma, eğitimi olumsuz etkiledi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve güvenlik risklerine karşı valilikler, birçok ilde okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.
İl il hangi illerde eğitime ara verildiği haberimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tunceli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ordu
Sinop
Niğde
Malatya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rize
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın