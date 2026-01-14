onedio
İstanbul'da Yapılması Planlanan 100 Bin Sosyal Konutun Nereye Yapılacağı Belli Oldu

İstanbul'da Yapılması Planlanan 100 Bin Sosyal Konutun Nereye Yapılacağı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.01.2026 - 00:28

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’a yapılacak 100 bin konutun hangi ilçelerde inşa edileceği merak konusu oldu. Proje, kentin farklı bölgelerinde planlanan etaplarla hayata geçirilecek. Amaç, hem konut ihtiyacını karşılamak hem de İstanbul’daki nüfus yükünü dengelemek.

Projede yalnızca konut değil; sosyal donatılar, yeşil alanlar, okul, sağlık tesisi ve ticaret alanlarının da yer alması planlanıyor. İlçe bazlı net dağılım ve parsel bilgileri ise TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamayla kesinleşmesi bekleniyordu. 

Ancak İstanbulluların beklediği haber Resmi Gazete'den geldi.

500 bin sosyal konutun 100 bini İstanbul'da yapılacak.

500 bin sosyal konutun 100 bini İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye Yüzyılı’nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul’a ayırdık. Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin konut kazandıracağız. Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan ayrılacak.” ifadelerini kullanmıştı. 

En çok merak edilen konu ise İstanbul'da hangi ilçeye bu konutların yapılacağıydı. Bu gece yayınlanan Resmi Gazete ise merakları giderdi.

Acele kamulaştırma kararı açıklandı.

Acele kamulaştırma kararı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede 100 bin konutun yapımına dair alınan kararda şu ifadelere yer verildi: 

'İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, “100.000 Sosyal Konut Projesi” kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.'

İstanbul'un yeni yerleşim bölgelerinden...

İstanbul'un yeni yerleşim bölgelerinden...

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi, İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ve geniş arazi yapısıyla son yıllarda dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor. Kırsal yerleşim özelliklerini kısmen koruyan mahalle, yeni konut projeleri ve altyapı yatırımlarıyla birlikte hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
