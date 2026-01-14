İstanbul'da Yapılması Planlanan 100 Bin Sosyal Konutun Nereye Yapılacağı Belli Oldu

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’a yapılacak 100 bin konutun hangi ilçelerde inşa edileceği merak konusu oldu. Proje, kentin farklı bölgelerinde planlanan etaplarla hayata geçirilecek. Amaç, hem konut ihtiyacını karşılamak hem de İstanbul’daki nüfus yükünü dengelemek.

Projede yalnızca konut değil; sosyal donatılar, yeşil alanlar, okul, sağlık tesisi ve ticaret alanlarının da yer alması planlanıyor. İlçe bazlı net dağılım ve parsel bilgileri ise TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamayla kesinleşmesi bekleniyordu.

Ancak İstanbulluların beklediği haber Resmi Gazete'den geldi.