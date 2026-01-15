onedio
Meteoroloji Hafta Sonu Kar Tahmini Yapmıştı: Karadeniz'de "Kopuk Siklon" Beklentisi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 08:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un hava tahmin raporuna göre hafta sonu İstanbul’da kar beklentisi var. Bugün başta Marmara ve Ege Bölgesi olmak üzere İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yükselecek. Cuma günü ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte kar yağışı meydana gelecek.

X’teki popüler hava durumu sayfası “Hava Forum”, Karadeniz’de oluşan “kopuk siklon” ile ilgili paylaşım yaptı. Meteorolojik tahminlere göre siklon, 18 Ocak Pazar günü Karadeniz üzerinden ülkemize giriş yapacak. Siklon nedeniyle Marmara da kar yağışından etkilenebilir.

Türkiye’de batı bölgelerinde güneşli bir hava hakim olurken, doğu ve Karadeniz kıyılarında yağışlı bir hava etkili olacak.

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yarın ise hızla düşecek. 16 Ocak Cuma günü Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Trakya hariç yurdun kalanında yağış görülecek.

Yağışlar, 17 Ocak Cumartesi itibarıyla birçok kentte kara dönecek. AKOM ise pazar günü İstanbul’da kar yağacağını açıkladı.

Karadeniz’deki “kopuk siklon” nereden Türkiye’ye giriş yapacak?

X’te popüler hava durumu sayfası “Hava Tahmin”, Karadeniz’de oluşan “kopuk siklon” nedeniyle 18 Ocak Pazar günü özellikle Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde ciddi kar yağışı olabileceğini ifade etti.

Hava Forum’un paylaşımı

twitter.com

'Kopuk Siklon ile karşı karşıyayız. Kopuk siklon bize doğru geliyor. Son meteorolojik verilere göre Karadeniz'de 'kopuk siklon' yani kısa adıyla 'ULL' oluşumu var. Bu soğuk çekirdekli kopuk siklon bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Adından da anlaşılacağı üzere bir bağlantısı kalmamış kopuk bir siklondur, başı boş hareket etmektedir ve meteorolojik modeller bunun net olarak nereden karaya çıkacağını son 24 saate kadar tahmin edememektedir. Son tahminlere göre 18-19 Ocak civarı karaya çıkacak. Ya Marmara'dan ya da Karadeniz'den karaya çıkacak. Biz de durumu takipteyiz, şu an Karadeniz üzerinde çıldırmış gibi hareket etmektedir, tahmini zordur. Batıya kayarsa İstanbul ve Batı Karadeniz; doğuya kayarsa Orta ve Doğu Karadeniz daha çok etkilenir. Gelişmeleri takip ediyoruz, size aktarmaya devam edeceğiz.'

Gündem Editörü
