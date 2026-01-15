Meteoroloji Hafta Sonu Kar Tahmini Yapmıştı: Karadeniz'de "Kopuk Siklon" Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un hava tahmin raporuna göre hafta sonu İstanbul’da kar beklentisi var. Bugün başta Marmara ve Ege Bölgesi olmak üzere İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yükselecek. Cuma günü ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte kar yağışı meydana gelecek.

X’teki popüler hava durumu sayfası “Hava Forum”, Karadeniz’de oluşan “kopuk siklon” ile ilgili paylaşım yaptı. Meteorolojik tahminlere göre siklon, 18 Ocak Pazar günü Karadeniz üzerinden ülkemize giriş yapacak. Siklon nedeniyle Marmara da kar yağışından etkilenebilir.