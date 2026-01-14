AKOM İstanbul’da Kar Yağacak Tarihi Açıkladı: Yine Kar Geliyor

Hafta başında etkili olan Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’un kuzey ilçelerinde ciddi kar yağışı meydana gelmişti. 12 Ocak Pazartesi günü de okullara 1 gün ara verilmişti. Soğuk hava dalgası bugün yurt genelinde etkisini azaltırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18 Ocak Pazar günü megakentte sıcaklıkların eksi derecelere yaklaşacağını ve karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışlar yeni haftanın ilk gününde de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre ise 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye’de birçok kentte kar yağışı etkisini gösterecek.