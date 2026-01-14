onedio
AKOM İstanbul’da Kar Yağacak Tarihi Açıkladı: Yine Kar Geliyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2026 - 14:24

Hafta başında etkili olan Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’un kuzey ilçelerinde ciddi kar yağışı meydana gelmişti. 12 Ocak Pazartesi günü de okullara 1 gün ara verilmişti. Soğuk hava dalgası bugün yurt genelinde etkisini azaltırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18 Ocak Pazar günü megakentte sıcaklıkların eksi derecelere yaklaşacağını ve karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışlar yeni haftanın ilk gününde de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre ise 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye’de birçok kentte kar yağışı etkisini gösterecek.

Balkanlar üzerinden Türkiye’ye gelen soğuk hava dalgası, İstanbul’da uzmanların beklediği kar yağışını getirmedi.

Sıcaklıklar birçok kentte sıfırın altına indi ve kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Soğuk hava dalgası bugünden itibaren etkisini azaltırken, 15 Ocak Perşembe günü yurtta güneşli bir hava hakim olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul’da yağışların hafta sonu yeniden başlayacağını ve 18 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Sıcaklıklar ise 2 dereceye kadar düşecek.

AKOM’un paylaşımı

15 Ocak Perşembe Hava Durumu

16 Ocak Cuma Hava Durumu

17 Ocak Cumartesi Hava Durumu

18 Ocak Pazar Hava Durumu

19 Ocak Pazartesi Hava Durumu

