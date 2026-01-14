AKOM İstanbul’da Kar Yağacak Tarihi Açıkladı: Yine Kar Geliyor
Hafta başında etkili olan Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’un kuzey ilçelerinde ciddi kar yağışı meydana gelmişti. 12 Ocak Pazartesi günü de okullara 1 gün ara verilmişti. Soğuk hava dalgası bugün yurt genelinde etkisini azaltırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18 Ocak Pazar günü megakentte sıcaklıkların eksi derecelere yaklaşacağını ve karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışlar yeni haftanın ilk gününde de devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre ise 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye’de birçok kentte kar yağışı etkisini gösterecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balkanlar üzerinden Türkiye’ye gelen soğuk hava dalgası, İstanbul’da uzmanların beklediği kar yağışını getirmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM’un paylaşımı
15 Ocak Perşembe Hava Durumu
16 Ocak Cuma Hava Durumu
17 Ocak Cumartesi Hava Durumu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 Ocak Pazar Hava Durumu
19 Ocak Pazartesi Hava Durumu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın