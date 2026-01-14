onedio
article/comments
article/share
"Hoca Beni Bilerek Bıraktı" Sözü Tarih Oluyor! MEB'den Ehliyet Sınavında Büyük Değişiklik

Ali Can YAYCILI
14.01.2026 - 13:59

Kamu Denetçiliği Kurumu, ehliyet alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarıyla ilgili olarak bir tavsiye kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, tavsiye kararı üzerine çalışma başlatıldığını açıkladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, direksiyon sınavından kalan sürücünün başvurusu üzerine yeni bir tavsiye kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı karar üzerine çalışma başlatıldığını açıkladı. Tavsiye kararına konu olan olay İstanbul'da yaşadı. Ehliyet sınavına giren bir kişi, sürücü ehliyeti alabilmek için yazılı sınavların ardından direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına katıldı. Sınavda ilk parkuru başarıyla tamamlayan sürücü adayı; iddiaya göre, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı.

Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.

Milli eğitim Bakanlığı tavsiye kararını aldı, çalışmalara başladı.

KDK'nin kararında, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında sınav güvenliği ile kamu hizmetine duyulan güvenin artırılması, sınav görevlilerinin keyfi veya önyargılı değerlendirme ihtimalinin azaltılması, sınav sürecinde ortaya çıkabilecek uygunsuz davranışların önlenmesi ve olası kazaların tespit edilebilmesi açısından sınavların kamera ile kayıt altına alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kamera ile kayıt alınması halinde, adayların sınav sürecine ilişkin itirazlarında somut delil sunabilmesine imkan tanınacağına işaret edilen kararda, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin de izlenebileceği, bunun sınav hizmetlerine ilişkin idari uygulamalarda standardizasyonu güçlendireceği kaydedildi.

Tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte mevzuat güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, sınav sürecinin kamera kaydına alınmasına dair hüküm konulması yönündeki değişiklik taslağı üzerinde de çalışıldığını KDK'ye bildirdi.

