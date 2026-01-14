onedio
Türkiye'nin Dünya Çapındaki Markası İflas Ediyor: 25 Yıllık Ünlü Tekstil Firmasından Kötü Haber!

Türkiye’nin Dünya Çapındaki Markası İflas Ediyor: 25 Yıllık Ünlü Tekstil Firmasından Kötü Haber!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2026 - 07:25

Denizli’de yer alan ve Türkiye’nin dünya çapında faaliyet gösteren önemli markalarından Famateks Tekstil, yaşanan mali sıkıntıları aşmak amacıyla yargı yoluna başvurarak 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Denizli merkezli tekstil sektörünün köklü kuruluşlarından Famateks Tekstil, yaşadığı finansal darboğazı aşabilmek adına konkordato talebinde bulundu.

Denizli merkezli tekstil sektörünün köklü kuruluşlarından Famateks Tekstil, yaşadığı finansal darboğazı aşabilmek adına konkordato talebinde bulundu.

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 yıllık geçmişiyle sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan firmanın mali dengesini koruyabilmesi için 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme süreciyle birlikte şirketin ticari faaliyetlerini denetlemek ve yönetmek üzere üç kişilik uzman bir komiser heyeti görevlendirildi.

Alınan yargı kararı uyarınca, şirket bu kritik süreçte faaliyetlerini atanan komiser heyetinin gözetimi altında sürdürecek. Mahkeme, firmanın mal varlığını korumak amacıyla taşınmaz devri, rehin tesisi ve kefalet gibi işlemleri izne tabi tutarak tedbir koydu. Söz konusu karara itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato talebinin reddini isteme hakları bulunuyor.

2001 yılında temelleri atılan Famateks Tekstil, ev, otel ve plaj tekstili gibi geniş bir ürün yelpazesinde yıllık milyonlarca adetlik üretim kapasitesine sahipti. 2500 metrekarelik modern tesislerinde son teknoloji ekipmanlarla üretim yapan firmanın üretim gücü, onu küresel ölçekte tercih edilen bir tedarikçi konumuna getirmişti.

Şirketin ihracat ağı, ABD ve Kanada başta olmak üzere Avrupa'nın tamamını ve uzak doğuyu kapsayan oldukça geniş bir coğrafyaya yayılıyordu. Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra İrlanda’dan Slovakya’ya kadar çok sayıda ülkeye yüksek kaliteli ürün sevkiyatı gerçekleştiren firma, geçici mühlet süresince mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerini korumayı hedefliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
