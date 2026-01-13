onedio
Türkiye’nin Ünlü Zeytin Markası İflas Ediyor: İkinci Kez Mahkemeye Gittiler, Bu Kez İflas Geliyor!

13.01.2026 - 10:54

Manisa merkezli zeytin ve zeytinyağı devi Tusem Tarım, yaşadığı mali sıkıntıları aşabilmek adına yargıdan koruma talep etti. 'Hünkar' markasıyla geniş kitlelere ulaşan firmanın konkordato talebi üzerine mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet tanırken süreci yönetmesi için komiser ataması yaptı.

Türkiye'nin önce gelen zeytin markalarından biri olan Hünkar, ekonomik darboğazı aşamayınca konkordato ilan etti.

Manisa'nın tarım sanayisindeki önemli oyuncularından biri olan ve 'Hünkar' markasıyla zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğazı aşamayınca konkordato yoluna gitti. 

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruyu değerlendiren heyet, şirketin mali yapısını koruma altına almak amacıyla üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Şirket sahibi Sezai Kocacık’ın müracaatı doğrultusunda alınan bu kararla birlikte, işletmenin faaliyetlerini denetlemek ve sürecin işleyişini gözlemlemek üzere bir geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Manisa’daki mahkemeden benzer bir karar alan ancak finansal dengesini sağlayamayan şirket, bu kez dosyasını İzmir’e taşıdı. Mahkeme, firmanın sunduğu iyileştirme projelerinin uygulanabilirliğini incelemek üzere başlattığı bu süreçte, alacaklıların haklarını ve şirketin mal varlığını korumayı hedefliyor. Üreticiden temin ettiği ürünleri kendi tesislerinde işleyip paketleyerek piyasaya süren markanın, içinde bulunduğu bu krizden çıkıp çıkamayacağı mahkemeye sunulacak bilirkişi raporlarıyla netleşecek.

Sektörde tanınan firmanın geleceğini belirleyecek olan davanın ilk duruşması için takvim de belirlendi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak olan kritik oturum, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Bu tarihte yapılacak değerlendirmeler sonucunda, şirketin geçici mühletinin uzatılıp uzatılmayacağı veya kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği konusunda nihai bir kanıya varılması bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
