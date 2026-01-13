Türkiye’nin Ünlü Zeytin Markası İflas Ediyor: İkinci Kez Mahkemeye Gittiler, Bu Kez İflas Geliyor!
Manisa merkezli zeytin ve zeytinyağı devi Tusem Tarım, yaşadığı mali sıkıntıları aşabilmek adına yargıdan koruma talep etti. 'Hünkar' markasıyla geniş kitlelere ulaşan firmanın konkordato talebi üzerine mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet tanırken süreci yönetmesi için komiser ataması yaptı.
Türkiye'nin önce gelen zeytin markalarından biri olan Hünkar, ekonomik darboğazı aşamayınca konkordato ilan etti.
