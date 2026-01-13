onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sigara İçenlere Kötü Haber, İçmeyenlere Müjde: Kapalı Alanda Sigara Kullanımı Hakkında Yeni Düzenleme Geliyor

Sigara İçenlere Kötü Haber, İçmeyenlere Müjde: Kapalı Alanda Sigara Kullanımı Hakkında Yeni Düzenleme Geliyor

sigara
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2026 - 07:28

Sağlık Bakanlığı, tütün ürünlerinden dijital bağımlılığa kadar toplum sağlığını tehdit eden pek çok konuda sert önlemler almaya hazırlanıyor. Bakan Kemal Memişoğlu, özellikle kapalı alanlardaki sigara kullanımına yönelik hazırlanan yeni yasal düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını müjdeledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapalı alanlarda sigara kullanımı hakkında sıkı denetimler ve yaptırımlar başlıyor.

Kapalı alanlarda sigara kullanımı hakkında sıkı denetimler ve yaptırımlar başlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de sağlıklı yaşam kültürünü yerleştirmek ve zararlı alışkanlıklarla daha güçlü şekilde mücadele etmek adına devrim niteliğinde bir dönemin kapılarının aralandığını duyurdu.  Sigara bırakma polikliniklerinin ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini kaydeden Memişoğlu, kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını söyleyerek şunları kaydetti:

'Şu anda çalışıyoruz. Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz, sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu konuda mücadeleyi çok daha etkin hale getirmemiz lazım.”

Öte yandan sigarayla mücadelede 81 ilde online sigara bırakma poliklinikleri açılacak, bırakmak isteyene 'kısa klinik müdahale' hizmeti verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
11
5
5
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın