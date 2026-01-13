Sigara İçenlere Kötü Haber, İçmeyenlere Müjde: Kapalı Alanda Sigara Kullanımı Hakkında Yeni Düzenleme Geliyor
Sağlık Bakanlığı, tütün ürünlerinden dijital bağımlılığa kadar toplum sağlığını tehdit eden pek çok konuda sert önlemler almaya hazırlanıyor. Bakan Kemal Memişoğlu, özellikle kapalı alanlardaki sigara kullanımına yönelik hazırlanan yeni yasal düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını müjdeledi.
Kapalı alanlarda sigara kullanımı hakkında sıkı denetimler ve yaptırımlar başlıyor.
