Ünlü Türk İş İnsanından Acı Haber: Safari İçin Gittiği Ülkede Çatışmanın Ortasında Kalarak Hayatını Kaybetti

Silkar Madencilik firmasının sahibi Erdoğan Akbulak, bölgedeki grupların birbirine ateş açtığı bir sırada kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Uzun süredir iç karışıklıklarla boğuşan ülkede, tarafların yaptığı anlaşmalara rağmen devam eden silahlı mücadele, turistik amaçla bölgede bulunan Akbulak'ı ateş hattında bıraktı.

Olayın safari turu sırasında gerçekleştiği ve Akbulak’ın aniden alevlenen çatışmanın merkezinde kaldığı bildirildi. Aynı noktada mahsur kalan iki Türk vatandaşı ise şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı. Kaçarak canlarını kurtaran vatandaşların, güvenli bir sığınak olarak Türkiye Büyükelçiliği’ne ulaştıkları ve koruma altına alındıkları iddia edildi.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, barış çabalarına rağmen yerel unsurların hakimiyet savaşı nedeniyle bir türlü durulmayan sıcak çatışma bölgelerinden biri olarak biliniyor.