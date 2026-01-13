Ünlü Türk İş İnsanından Acı Haber: Safari İçin Gittiği Ülkede Çatışmanın Ortasında Kalarak Hayatını Kaybetti
Turistik gez ve safari amacıyla Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik’in sahibi iş insanı Erdoğan Akbulak, yerel gruplar arasında patlak veren silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti. Olaydan sağ kurtulan diğer iki Türk vatandaşının ise Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği’ne sığındığı öğrenildi.
Etiyopya'da yerel güçler arasında devam eden gerginlik, safari turuna çıkan bir Türk iş insanının ölümüyle sonuçlanan trajik bir olaya neden oldu.
