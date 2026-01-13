onedio
Ünlü Türk İş İnsanından Acı Haber: Safari İçin Gittiği Ülkede Çatışmanın Ortasında Kalarak Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
13.01.2026 - 08:46

Turistik gez ve safari amacıyla Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik’in sahibi iş insanı Erdoğan Akbulak, yerel gruplar arasında patlak veren silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti. Olaydan sağ kurtulan diğer iki Türk vatandaşının ise Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği’ne sığındığı öğrenildi.

Kaynak: Can Özçelik

Etiyopya'da yerel güçler arasında devam eden gerginlik, safari turuna çıkan bir Türk iş insanının ölümüyle sonuçlanan trajik bir olaya neden oldu.

Silkar Madencilik firmasının sahibi Erdoğan Akbulak, bölgedeki grupların birbirine ateş açtığı bir sırada kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Uzun süredir iç karışıklıklarla boğuşan ülkede, tarafların yaptığı anlaşmalara rağmen devam eden silahlı mücadele, turistik amaçla bölgede bulunan Akbulak'ı ateş hattında bıraktı.

Olayın safari turu sırasında gerçekleştiği ve Akbulak’ın aniden alevlenen çatışmanın merkezinde kaldığı bildirildi. Aynı noktada mahsur kalan iki Türk vatandaşı ise şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı. Kaçarak canlarını kurtaran vatandaşların, güvenli bir sığınak olarak Türkiye Büyükelçiliği’ne ulaştıkları ve koruma altına alındıkları iddia edildi.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, barış çabalarına rağmen yerel unsurların hakimiyet savaşı nedeniyle bir türlü durulmayan sıcak çatışma bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Can Özçelik'in haberi 👇

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
