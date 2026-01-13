onedio
Emeklilere de 'Vatandaşlık Maaşı' Müjdesi: Vatandaşlık Maaşı Sisteminin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
13.01.2026 - 07:55

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, sosyal yardım ve emeklilik sistemini kökten değiştirecek 'Vatandaşlık Maaşı' projesi için düğmeye bastı. Haziran ayında başlayacak yeni modelle birlikte, geliri belirli bir seviyenin altında kalan hanelere ve düşük maaşlı emeklilere düzenli nakit desteği sağlanarak refah düzeyi korunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Yücel Kayaoğlu

Türkiye, sosyal güvenlik ve yardım ağında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ajandasına giren yeni düzenleme ile 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' hayata geçiriliyor. Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak nitelendirilen bu uygulama, özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşların geçim şartlarını iyileştirmeyi ve hanelerin gelir seviyesini belirli bir sınırın üzerinde tutmayı hedefliyor. Haziran ayında pilot uygulama ile başlatılması planlanan yeni modelin, 2027 yılı itibarıyla tüm ülke genelinde standart hale getirilmesi öngörülüyor.

Sistemin çalışma mantığına göre devlet, her hane için asgari bir gelir sınırı belirleyecek. Yapılan incelemeler sonucunda toplam kazancı bu limitin altında kalan ailelere, aradaki fark kadar doğrudan gelir desteği aktarılacak. Sosyal yardımları daha modern ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturacak olan bu proje, sadece dar gelirli aileleri değil, maaşı yetersiz kalan emeklileri de koruma kalkanı altına alacak. Böylece en düşük emekli aylığı alanlar için her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan ek kanuni düzenleme zorunluluğu da tarih olacak. Yeni sistemle birlikte maaş farkları, doğrudan bu destek mekanizması üzerinden otomatik olarak tamamlanacak.

