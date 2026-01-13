Emeklilere de 'Vatandaşlık Maaşı' Müjdesi: Vatandaşlık Maaşı Sisteminin Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, sosyal yardım ve emeklilik sistemini kökten değiştirecek 'Vatandaşlık Maaşı' projesi için düğmeye bastı. Haziran ayında başlayacak yeni modelle birlikte, geliri belirli bir seviyenin altında kalan hanelere ve düşük maaşlı emeklilere düzenli nakit desteği sağlanarak refah düzeyi korunacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, sosyal güvenlik ve yardım ağında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın