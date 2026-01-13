Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımında Yeni Dönem: 15 Yaş Altı Çocukların Yapay Zeka Kullanımı Sınırlanacak
Türkiye, dijital dünyada çocuk güvenliğini sağlamak ve yapay zekanın etik kullanımını denetlemek adına kritik bir düzenlemeye imza atıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan yeni kurallar çerçevesinde, 15 yaş altındaki bireylerin yapay zeka araçlarına erişimi sınırlandırılırken, bu teknolojiler üzerinden işlenen suçlara verilen cezaların ağırlaştırılması hedefleniyor.
Türkiye’de dijital güvenliği yeniden şekillendirecek olan kapsamlı bir yasal düzenleme için kollar sıvandı.
