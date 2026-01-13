onedio
Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımında Yeni Dönem: 15 Yaş Altı Çocukların Yapay Zeka Kullanımı Sınırlanacak

13.01.2026 - 07:31 Son Güncelleme: 13.01.2026 - 07:39

Türkiye, dijital dünyada çocuk güvenliğini sağlamak ve yapay zekanın etik kullanımını denetlemek adına kritik bir düzenlemeye imza atıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan yeni kurallar çerçevesinde, 15 yaş altındaki bireylerin yapay zeka araçlarına erişimi sınırlandırılırken, bu teknolojiler üzerinden işlenen suçlara verilen cezaların ağırlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/adalet-b...
Türkiye’de dijital güvenliği yeniden şekillendirecek olan kapsamlı bir yasal düzenleme için kollar sıvandı.

ODA TV’de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma doğrultusunda, özellikle çocukları dijital dünyanın olası risklerinden korumak amacıyla 15 yaş altındaki kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına erişimine kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Yapay Zeka Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ilerleyen bu süreçte, teknolojinin sadece güvenli ve denetlenebilir bir zeminde değil, aynı zamanda etik değerlere uygun şekilde kullanılması temel öncelik olarak belirlendi.

Yeni düzenleme, sadece yaş sınırı getirmekle kalmayıp bilişim altyapısının hukuki çerçevesini de kökten değiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, yapay zeka platformlarının kullanımı için yeni yetkilendirme kuralları oluşturulurken, teknolojik araçların suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

Özellikle kişisel haklara saldırı niteliği taşıyan, bireylerin itibarını zedeleyen veya mağduriyet oluşturan yapay zeka içeriklerine karşı yargı süreci çok daha sert işletilecek. Hazırlanan taslağa göre, gerçek yaşamda suç kabul edilen tüm fiillerin yapay zeka aracılığıyla işlenmesi, hukuk sisteminde açıkça suç olarak tanımlanacak ve bu eylemlere yönelik cezai yaptırımlar önemli ölçüde artırılacak.

