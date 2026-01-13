Tarihin En Büyük Krizini Yaşıyor: Firmalar Tek Tek Kapanıyor! Şehirlerarası Otobüs Taşımacılığı Bitiyor mu?
Türkiye'de şehirler arası otobüs taşımacılığı, artan maliyetler ve uçak bileti fiyatlarıyla rekabet edememesi nedeniyle tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Son beş yılda firma sayısının 500’den 300’e gerilediği sektörde, işletmeciler ayakta kalabilmek için acil vergi desteği ve taban fiyat uygulaması talep ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye genelinde karayolu yolcu taşımacılığı yapan ana firma sayısı, son beş yıl içinde büyük bir daralma yaşayarak 500’den 300’e kadar düştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın