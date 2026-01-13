onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Altı Ünlü İsim İfade İçin Jandarma Komutanlığı'na Götürüldü

Altı Ünlü İsim İfade İçin Jandarma Komutanlığı'na Götürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2026 - 11:31 Son Güncelleme: 13.01.2026 - 12:41

Oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu altı kişi, ünlülere yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim gözaltına alındı.

Bu kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' iddialarıyla suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı. 

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,

 Oktay KAYNARCA

 Emel MÜFTÜOĞLU

 Neda ŞAHİN

 Ali SERT

 Rabia KARATAŞ

 Selen ÇETİNKAYA

*Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama:

Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama:
twitter.com

Oktay Kaynarca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı. 

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
7
4
3
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın