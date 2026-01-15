CIA 'Ajan' İlanı Duyurdu: 'Bize Bilgileri Bu Yolla Gönderin' Diyerek X'te Video Paylaştılar

Gizli bilgiye sahip olanların izlemeleri gereken adımlar videoda anlatıldı. Videoda, halka açık WiFi kullanılmaması ve kişisel cihazların kullanılması istendi. VPN kullanılması, izlenebilir uygulamadan kaçınılması belirtilirken bu bilgilerin CIA’in internet sitesi üzerinden gönderilmesi gerektiği vurgulandı.

Videoda şu ifadeler yer aldı:

“Size ait herhangi bir kişisel bilgi vermeden, nakit ya da hediye kartlarıyla yeni veya ikinci el cihazlar satın alın. İkinci el cihazlar için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. Anonim bir bağlantı için halka açık WiFi bulunan kamusal bir yer bulun. Ekranınızın bir kamera ya da başka kişiler tarafından görünmemesi kritik önem taşır.

ABD veya Batı merkezli bir şirkete ait bir internet tarayıcısı ve VPN yazılımı indirin. Ardından yalnızca bizimle iletişim kurmak için Batılı bir e-posta hizmeti sağlayıcısı üzerinden yeni ve anonim bir e-posta adresi oluşturun. Bu hesabı oluştururken, kesinlikle geri izlenerek size ulaşılmasını sağlayacak hiçbir kişisel bilgi girmemeniz çok önemlidir.

Bize mesaj gönderdiğinizde lütfen o andaki geçici konumunuzu ve iletişim bilgilerinizi paylaşın. Bizimle iletişime geçtikten sonra CIA, gönderdiğiniz bilgileri değerlendirecektir. Bu süre zarfında lütfen günlük rutininize normal şekilde devam edin.”