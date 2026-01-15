CIA 'Ajan' İlanı Duyurdu: 'Bize Bilgileri Bu Yolla Gönderin' Diyerek X'te Video Paylaştılar
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin hükümeti hakkında gizli bilgilere sahip olan tüm Çin vatandaşlarını adeta ajan olmaya davet etti. CIA resmi X hesabından bir video paylaşılarak gizli bilgilerin nasıl paylaşılacağı anlatıldı. 'CIA, Çin’e ilişkin gerçekleri bilmek istiyor. Bize gerçekleri iletebilecek insanlar arıyoruz' denilen paylaşıma dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.
CIA, Çince bir ilan yayınladı. Çin vatandaşlarından devlete dair bildiklerini anlatmaları istendi.
CIA tarafından X'te yayınlanan videoda, gizli bilgilerin nasıl gönderileceği anlatıldı.
O video şöyleydi:
CIA tarafından paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma dünyanın dört bir yanından yorum geldi. Yorumlardan bazıları şöyle:
