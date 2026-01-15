onedio
CIA 'Ajan' İlanı Duyurdu: 'Bize Bilgileri Bu Yolla Gönderin' Diyerek X'te Video Paylaştılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 00:17

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin hükümeti hakkında gizli bilgilere sahip olan tüm Çin vatandaşlarını adeta ajan olmaya davet etti. CIA resmi X hesabından bir video paylaşılarak gizli bilgilerin nasıl paylaşılacağı anlatıldı. 'CIA, Çin’e ilişkin gerçekleri bilmek istiyor. Bize gerçekleri iletebilecek insanlar arıyoruz' denilen paylaşıma dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

CIA, Çince bir ilan yayınladı. Çin vatandaşlarından devlete dair bildiklerini anlatmaları istendi.

CIA, sosyal medya hesaplarında paylaştığı video ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hükümeti hakkında kendilerine bilgi ulaştırabilecek birilerini aradığını duyurdu. X'ten yayınlanan 'ajan ilanı'nda Çin vatandaşlarının güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için talimatlar da yer aldı. 

Çince yayınlanan video şu ifadelerle paylaşıldı:

'Bu video, CIA ile güvenli bir şekilde iletişime geçmenin eksiksiz bir rehberini sunmaktadır. Bu tür güvenli bir iletişimden önce ve sırasında dikkate alınması gereken birkaç nokta şunlardır: CIA, Çin hakkında gerçeği bilmek istiyor; gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanları arıyoruz.'

CIA tarafından X'te yayınlanan videoda, gizli bilgilerin nasıl gönderileceği anlatıldı.

Gizli bilgiye sahip olanların izlemeleri gereken adımlar videoda anlatıldı. Videoda, halka açık WiFi kullanılmaması ve kişisel cihazların kullanılması istendi. VPN kullanılması, izlenebilir uygulamadan kaçınılması belirtilirken bu bilgilerin CIA’in internet sitesi üzerinden gönderilmesi gerektiği vurgulandı. 

Videoda şu ifadeler yer aldı:

“Size ait herhangi bir kişisel bilgi vermeden, nakit ya da hediye kartlarıyla yeni veya ikinci el cihazlar satın alın. İkinci el cihazlar için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. Anonim bir bağlantı için halka açık WiFi bulunan kamusal bir yer bulun. Ekranınızın bir kamera ya da başka kişiler tarafından görünmemesi kritik önem taşır.

ABD veya Batı merkezli bir şirkete ait bir internet tarayıcısı ve VPN yazılımı indirin. Ardından yalnızca bizimle iletişim kurmak için Batılı bir e-posta hizmeti sağlayıcısı üzerinden yeni ve anonim bir e-posta adresi oluşturun. Bu hesabı oluştururken, kesinlikle geri izlenerek size ulaşılmasını sağlayacak hiçbir kişisel bilgi girmemeniz çok önemlidir.

Bize mesaj gönderdiğinizde lütfen o andaki geçici konumunuzu ve iletişim bilgilerinizi paylaşın. Bizimle iletişime geçtikten sonra CIA, gönderdiğiniz bilgileri değerlendirecektir. Bu süre zarfında lütfen günlük rutininize normal şekilde devam edin.”

CIA tarafından paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma dünyanın dört bir yanından yorum geldi. Yorumlardan bazıları şöyle:

Şöyle diyor: 'Bu video, CIA ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için eksiksiz bir rehber sunmaktadır. Bu tür güvenli bir iletişimden önce ve sırasında dikkate alınması gereken bazı noktalar şunlardır. CIA, Çin hakkındaki gerçeği bilmek istiyor; gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanları arıyoruz.'

'Çin Komünist Partisi şu açıklamayı yaptı: 'Bu, yabancı güçlerin kışkırtmasıdır. Buna karşılık veren herhangi bir Çin vatandaşı ağır şekilde cezalandırılacak veya tespit edilmesi halinde hain olarak kabul edilecektir.'

'CIA bu şekilde davranarak Çin'i kışkırtıyor.'

'Çin'in ABD'yi nasıl gözetleyeceği konusunda bir kılavuz yayınladığını hayal edebiliyor musunuz?

Bu ne büyük bir skandal olurdu!'

'Hükümetin bu şekilde iletişim kurmasıyla gerçekten yeni bir çağ başladı, jeopolitik durum çok daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Hayretler içindeyim!'

'Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama sanırım beni işe almak istiyorlar.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ömer

Çin vatan hainlerini tespit etmek için kendisi yapmış olmasın ? Vpn kullan bulunmazsın diyen istihbarat teşkilatı mı olur a monaco ahahahaha… Laaan akıllı ol... Devamını Gör