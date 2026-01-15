Para Dolu Poşeti Çöpe Attı, Çöpü Bankaya Götürdü: Belediye Seferber Oldu, Çöplükte Servet Aradı!
Gaziantep’te bir esnaf çöp poşeti yerine içerisinde 110 bin TL olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için bankaya giden Hüseyin Ertürk, hayatının şokunu yaşadı. Çöp dolu poşeti getirdiğini fark eden Ertürk, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, çöplükte para dolu poşeti aradı.
Bir eline çöp dolu poşeti, diğer eline para dolu poşeti aldı. Bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı.
Belediye ekipleri çöplükte servet aradı.
Buradan izleyebilirsiniz:
