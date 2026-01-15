Para Dolu Poşeti Çöpe Attı, Çöpü Bankaya Götürdü: Belediye Seferber Oldu, Çöplükte Servet Aradı!

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çöplükte didik didik arama yaptı. Para dolu poşet kısa sürede bulundu. Bulunan para ise sahibi Ertürk'e teslim edildi. Yaşadıklarına dair konuşan Ertürk, şunları söyledi:

“Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı.”

(Görsel temsilidir, yapay zeka Google Gemini ile yapılmıştır.)