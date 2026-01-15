onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Para Dolu Poşeti Çöpe Attı, Çöpü Bankaya Götürdü: Belediye Seferber Oldu, Çöplükte Servet Aradı!

Para Dolu Poşeti Çöpe Attı, Çöpü Bankaya Götürdü: Belediye Seferber Oldu, Çöplükte Servet Aradı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2026 - 21:48

Gaziantep’te bir esnaf çöp poşeti yerine içerisinde 110 bin TL olan poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için bankaya giden Hüseyin Ertürk, hayatının şokunu yaşadı. Çöp dolu poşeti getirdiğini fark eden Ertürk, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, çöplükte para dolu poşeti aradı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir eline çöp dolu poşeti, diğer eline para dolu poşeti aldı. Bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı.

Bir eline çöp dolu poşeti, diğer eline para dolu poşeti aldı. Bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı.

Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Esnaf Hüseyin Ertürk, 110 bin TL’yi bankaya götürmek için poşete koydu. Bir eline çöp dolu poşeti diğer eline ise para dolu poşeti alan Ertürk, bir anlık dalgınlıkla para dolu poşeti çöpe attı. Durumu fark etmeyen Ertürk, bankaya gelince hayatının şokunu yaşadı. Poşeti açtığında çöplerle karşılaşan Ertürk, hemen çöpü attığı noktaya geldi. Anca Ertürk, bu kez hayatının ikinci şokunu yaşadı. Çöplerin toplandığını gören Ertürk, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri çöplükte servet aradı.

Belediye ekipleri çöplükte servet aradı.

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çöplükte didik didik arama yaptı. Para dolu poşet kısa sürede bulundu. Bulunan para ise sahibi Ertürk'e teslim edildi. Yaşadıklarına dair konuşan Ertürk, şunları söyledi:

“Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı.”

(Görsel temsilidir, yapay zeka Google Gemini ile yapılmıştır.)

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
xeteb92327

bir torba parayla iphone zor alınıyor

cennetin doğusu

Tabiki kıyaslanamaz ama bunun bir farklı versiyonu, bir tanıdığımın başına gelmişti. Evden taşınırken o zamana kadar kızları için yaptığı tüm çeyizlikleri hu... Devamını Gör

sunrise hope

Foto yapay zeka mı