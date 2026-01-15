onedio
Her 'e-Devlet' Yazısına Tıklamayın! Sahte Linkle TOKİ Konut Tuzağına Dikkat

Her 'e-Devlet' Yazısına Tıklamayın! Sahte Linkle TOKİ Konut Tuzağına Dikkat

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
15.01.2026 - 23:35

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’ne milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu. Yoğun talep gören TOKİ başvuruları dolandırıcıları harekete geçirdi. Dolandırıcılar sahte e-Devlet sitesi hazırlayarak vatandaşların tüm banka bilgilerini ele geçirmeye başladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sahte e-Devlet’le TOKİ dolandırıcılığına karşı uyarı metni yayımladı.

TOKİ dolandırıcılığına dikkat! Dolandırıcılar sahte e-Devlet linkiyle vatandaşları tuzağa düşürüyor.

TOKİ dolandırıcılığına dikkat! Dolandırıcılar sahte e-Devlet linkiyle vatandaşları tuzağa düşürüyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projeleri'ne başvurular 19 Aralık'ta sona erdi. TOKİ'ye 8 milyon 840 kişi başvuruda bulundu. Dolandırıcılar TOKİ konut projesine ilgiyi fırsat bildi ve yeni hamlede bulundu. Sahte linkle e-Devlet sitesi hazırlayan dolandırıcılar, TOKİ başvurularının devam ettiği yalanıyla vatandaşların tüm bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Çeşitli sosyal medya mecralarına sahte reklam ve ilanlar veren dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşların banka bilgilerine erişebiliyor.

DMM'den sahte e-Devlet linkiyle TOKİ dolandırıcılığına karşı uyarı geldi.

DMM'den sahte e-Devlet linkiyle TOKİ dolandırıcılığına karşı uyarı geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. DMM'den şu açıklama yapıldı:

'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi’'ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur.

Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur.'

