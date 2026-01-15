Her 'e-Devlet' Yazısına Tıklamayın! Sahte Linkle TOKİ Konut Tuzağına Dikkat
TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’ne milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu. Yoğun talep gören TOKİ başvuruları dolandırıcıları harekete geçirdi. Dolandırıcılar sahte e-Devlet sitesi hazırlayarak vatandaşların tüm banka bilgilerini ele geçirmeye başladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sahte e-Devlet’le TOKİ dolandırıcılığına karşı uyarı metni yayımladı.
TOKİ dolandırıcılığına dikkat! Dolandırıcılar sahte e-Devlet linkiyle vatandaşları tuzağa düşürüyor.
DMM'den sahte e-Devlet linkiyle TOKİ dolandırıcılığına karşı uyarı geldi.
