Sosyal Medyada Gündem Oldu: Bu Sınıfta Tüm Öğrenciler Enstrüman Çalıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2026 - 22:51

Kilis’te bulunan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu’nda bir sınıfta tüm öğrenciler müzik aleti çalabiliyor. Müzik dersi kapsamında ukulele çalmayı öğrenen öğrencilerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Öğrencilerin hem enstrüman çalıp hem şarkı söylemesi kullanıcılardan tam not aldı.

Bu sınıfta tüm öğrenciler enstrüman çalıyor.

Kilis'te bir ortaokulda çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Müzik dersi kapsamında tüm öğrenciler enstrüman çalmayı öğrendi. Ukulele çalmayı öğrenen öğrencilerin o anları kaydedildi. Yaklaşık üç aydır ukulele çaldığını söyleyen öğrencilerden Ayşe Ceyda Özçalıcı, 'Öğretmenimiz bize çok güzel öğretiyor, sevdiğimiz bir öğretmenimiz var. Zorluğunu hiç hissetmedim. Ayrıca solağım ama sağ elimle çalıyorum, bu da benim için büyük bir başarı' ifadelerini kullandı.

"Dersleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum."

Okulda 4 yıldır müzik öğretmenliği yapan İlayda Uludoğan ise öğrencilere neden ukulele çalmayı öğrettini anlattı:

“Ukulele tam bir eşlik enstrümanı. Öğrenmesi kolay ve hızlı sonuç veren bir enstrüman. Ortaokul öğrencileri için oldukça uygun. Yaklaşık 4 yıldır ukulele egzersizi açıyorum. İsteyen öğrencilerimizle birlikte çalıp söylüyoruz. Çocuklarda bu heves olduğu sürece benim için öğretmek zor değil. Dersleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum.”

Buradan izleyebilirsiniz:

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yorumlardan bazıları ise şöyle:

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yorumlardan bazıları ise şöyle:
