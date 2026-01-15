Sosyal Medyada Gündem Oldu: Bu Sınıfta Tüm Öğrenciler Enstrüman Çalıyor

Kilis'te bir ortaokulda çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Müzik dersi kapsamında tüm öğrenciler enstrüman çalmayı öğrendi. Ukulele çalmayı öğrenen öğrencilerin o anları kaydedildi. Yaklaşık üç aydır ukulele çaldığını söyleyen öğrencilerden Ayşe Ceyda Özçalıcı, 'Öğretmenimiz bize çok güzel öğretiyor, sevdiğimiz bir öğretmenimiz var. Zorluğunu hiç hissetmedim. Ayrıca solağım ama sağ elimle çalıyorum, bu da benim için büyük bir başarı' ifadelerini kullandı.