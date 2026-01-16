onedio
Babalarının Röportajı Sırasında Odaya Dalan Çocuklar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Babalarının Röportajı Sırasında Odaya Dalan Çocuklar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

16.01.2026 - 09:59

2017'de Güney Kore siyaseti hakkında canlı yayında görüş bildiren Profesör Robert Kelly, odasına dans ederek giren kızı Marion ve yürüteciyle odaya dalan oğlu James ile bir anda dünya çapında viral olmuştu. O günden bu yana 'BBC Dad' (BBC Babası) olarak tanınan akademisyenin çocukları artık büyüdü ve yıllar sonra yine ekrana çıktılar. Ancak bu kez yaramazlık yapmadan...

Profesör Kelly şu sözleri söyledi;

'Olayın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen insanların hala bu videoyu izlemesi ve gülümsemesi harika bir duygu. Bizim için o an sadece bir iş kazasıydı ama dünya için çok daha fazlası oldu. Hayatımız bir bakıma o günden sonra değişti ama biz hala Kore'de yaşayan, okula giden, çalışan normal bir aileyiz.

