Paris’teki Louvre Müzesi’nde Yaşanan 88 Milyon Euro’luk ‘Yüzyılın Soygunu’nda Görüntüler İlk Kez Yayınlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 17:59

Fransa'nın başkenti Paris'ta Louvre Müzesi'nin soyulmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını ilk kez TF1 televizyonu yayınladı. ’88 milyon Euro’luk soygunu gerçekleştirenlere ait görüntüler iki soyguncunun zırhlı vitrinleri nasıl aştığını gösteriyor.

Louvre müzesi soygununun üzerinden üç ay geçmesinin ardından TF1 televizyonunda yayınlanan "Sept à Huit" adlı yapımda ilk kez müzeye ait güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı.

19 Ekim Pazar sabahı, bir seyyar merdiven aracı kullanarak müzeye giren soyguncular 88 milyon Euro değerindeki eserleri çalarak ortadan kayboldu.

'Yüzyılın soygunu' olarak nitelendirilen olayda müzenin girişine iki kamyon park ettikten sonra, dört soyguncudan ikisi, gün ışığında binanın cephesine çıkmak için bir yük asansörü kullandı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
