Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Tutuklanan Ümit Karan’ın Testi Pozitif Çıktı

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın biyolojik örnekleri üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan hassas incelemeler sonuçlandı ve hazırlanan raporla birlikte durum netlik kazandı. Uzmanların laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği analizler neticesinde, hem kan hem de idrar numunelerinde yasaklı madde izlerine rastlandığı verilerle kayıtlara geçti.

Hazırlanan detaylı raporda, alınan kan örneğinin incelenmesi sonucunda vücutta kokain metaboliti olan 'Benzoilekgonin' maddesinin bulunduğu belirtildi. Yapılan ölçümlerde bu maddenin kandaki yoğunluğunun mililitrede 0,5 nanogram seviyesinde olduğu tespit edildi. Kan tahlilindeki bu bulgu, maddenin vücuda alındığını gösteren en somut delillerden biri olarak dosyada yerini aldı.

İncelemenin idrar tahlili kısmında ise bulguların kapsamı genişledi. Rapora yansıyan ifadelere göre, idrar numunesinde sistematiğe giren yasaklı ve uyarıcı maddelerden kokain metabolitleri 'Benzoilekgonin' ile birlikte 'Metilekgonin' maddesinin de bulunduğu saptandı. Adli Tıp Kurumu’nun bu tespitleri, test sonucunun pozitif olduğunu teyit ederken, raporun içeriği yasaklı madde kullanımını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu.