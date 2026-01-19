Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Tutuklanan Ümit Karan’ın Testi Pozitif Çıktı
Eski milli futbolcu Ümit Karan’dan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları açıklandı. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; yapılan detaylı analizler sonucunda Ümit Karan'ın test sonuçlarının, yasaklı madde kullanımı yönünden pozitif çıkması gündeme bomba gibi düştü. Habere göre; Ümit Karan’ın yasaklı madde testi hem kanda hem idrarda pozitif çıktı.
Ümit Karan’ın Adli Tıp tarafından yapılan yasaklı madde testi pozitif çıktı!
