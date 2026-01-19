onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Tutuklanan Ümit Karan’ın Testi Pozitif Çıktı

Ünlülere Yönelik Soruşturma Kapsamında Tutuklanan Ümit Karan’ın Testi Pozitif Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 17:20 Son Güncelleme: 19.01.2026 - 17:45

Eski milli futbolcu Ümit Karan’dan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları açıklandı. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; yapılan detaylı analizler sonucunda Ümit Karan'ın test sonuçlarının, yasaklı madde kullanımı yönünden pozitif çıkması gündeme bomba gibi düştü. Habere göre; Ümit Karan’ın yasaklı madde testi hem kanda hem idrarda pozitif çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ümit Karan’ın Adli Tıp tarafından yapılan yasaklı madde testi pozitif çıktı!

Ümit Karan’ın Adli Tıp tarafından yapılan yasaklı madde testi pozitif çıktı!

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın biyolojik örnekleri üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan hassas incelemeler sonuçlandı ve hazırlanan raporla birlikte durum netlik kazandı. Uzmanların laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği analizler neticesinde, hem kan hem de idrar numunelerinde yasaklı madde izlerine rastlandığı verilerle kayıtlara geçti.

Hazırlanan detaylı raporda, alınan kan örneğinin incelenmesi sonucunda vücutta kokain metaboliti olan 'Benzoilekgonin' maddesinin bulunduğu belirtildi. Yapılan ölçümlerde bu maddenin kandaki yoğunluğunun mililitrede 0,5 nanogram seviyesinde olduğu tespit edildi. Kan tahlilindeki bu bulgu, maddenin vücuda alındığını gösteren en somut delillerden biri olarak dosyada yerini aldı.

İncelemenin idrar tahlili kısmında ise bulguların kapsamı genişledi. Rapora yansıyan ifadelere göre, idrar numunesinde sistematiğe giren yasaklı ve uyarıcı maddelerden kokain metabolitleri 'Benzoilekgonin' ile birlikte 'Metilekgonin' maddesinin de bulunduğu saptandı. Adli Tıp Kurumu’nun bu tespitleri, test sonucunun pozitif olduğunu teyit ederken, raporun içeriği yasaklı madde kullanımını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın