onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Valilik İstanbul'da Kar Yağışının Biteceği Sıcaklıkların Artacağı Tarihi Açıkladı

Valilik İstanbul'da Kar Yağışının Biteceği Sıcaklıkların Artacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 14:10

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili oldu. 16 milyon aşkın kişinin yaşadığı İstanbul’da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. “İstanbul’da kar devam edecek mi?”, “Kar ne zaman sona erecek?”, “Sıcaklık artacak mı?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İstanbul Valiliği, flaş bir açıklama yayımladı. Valilik, İstanbul'da kar yağışının ne zaman sona ereceğini ve sıcaklıkların ne zaman artacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.

2025'in son günlerinden bu yana aralıklarla kar yağışına 'Merhaba' diyen İstanbul'da beklenen kar geldi. 19 Ocak günü etkisini artıran kar çocuklar için sevinç, işe gidenler, yola çıkanlar için ise zulüm oldu. İstanbul'da kar etkisini gösterirken yağışların ne zaman son bulacağı merak edildi. İstanbul Valiliği'nden flaş kar açıklaması geldi.

İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Sıcaklık artacak mı?

İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Sıcaklık artacak mı?
twitter.com

İstanbul Valiliği, kar yağışının biteceği ve sıcaklıkların artacağı tarihi açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren artacağı belirtildi.

Valilik'ten İstanbul kar yağışı için yapılan açıklama şöyle:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da 19.01.2026 Pazartesi havanın;

İstanbul’da hava parçalı çok bulutlu,  aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde, akşam ve gece saatleri  aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklığın 4 °C olması bekleniyor.

20.01.2026 Salı havanın;

Havanın parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu,  yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 7 °C olması bekleniyor.

Hava Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir.

⚠️🌪️Rüzgar, Kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

⚠️❄️ İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

İstanbul'da kar yağışında araçlar güçlükle ilerledi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın