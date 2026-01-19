Valilik İstanbul'da Kar Yağışının Biteceği Sıcaklıkların Artacağı Tarihi Açıkladı

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte kar yağışı etkili oldu. 16 milyon aşkın kişinin yaşadığı İstanbul’da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. “İstanbul’da kar devam edecek mi?”, “Kar ne zaman sona erecek?”, “Sıcaklık artacak mı?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İstanbul Valiliği, flaş bir açıklama yayımladı. Valilik, İstanbul'da kar yağışının ne zaman sona ereceğini ve sıcaklıkların ne zaman artacağını açıkladı.