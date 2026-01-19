Gazeteci Uğur Dündar ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in Kar Kavgası
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artırdı. Geçen haftalarda 'yoğun kar' beklentisi nedeniyle İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte okullar tatil edilmiş ancak kar yağışının olmaması nedeniyle meteoroloji uzmanları eleştirilmişti. Bu eleştirilerden biri de duayen gazeteci Uğur Dündar'dan gelmişti. Dündar'ın tepkisi çok konuşulurken bu kez Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üstü kapalı Dündar'ı eleştirdi. Uğur Dündar'dan ise yanıt gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen haftalarda yoğun kar uyarısı yapılmış ancak beklenen kar gelmemişti. Uğur Dündar ise "Kar mar yok" sözleriyle tepki göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den sitem dolu paylaşım: "Şimdi o gazeteci kişiler ne diyecek?"
Uğur Dündar'dan Orhan Şen'e yanıt gecikmedi: "Yahu senin işin bu! Şişinme niye?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın