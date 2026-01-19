onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Uğur Dündar ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in Kar Kavgası

Gazeteci Uğur Dündar ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in Kar Kavgası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 12:37

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artırdı. Geçen haftalarda 'yoğun kar' beklentisi nedeniyle İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte okullar tatil edilmiş ancak kar yağışının olmaması nedeniyle meteoroloji uzmanları eleştirilmişti. Bu eleştirilerden biri de duayen gazeteci Uğur Dündar'dan gelmişti. Dündar'ın tepkisi çok konuşulurken bu kez Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üstü kapalı Dündar'ı eleştirdi. Uğur Dündar'dan ise yanıt gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçen haftalarda yoğun kar uyarısı yapılmış ancak beklenen kar gelmemişti. Uğur Dündar ise "Kar mar yok" sözleriyle tepki göstermişti.

Geçen haftalarda yoğun kar uyarısı yapılmış ancak beklenen kar gelmemişti. Uğur Dündar ise "Kar mar yok" sözleriyle tepki göstermişti.

Ocak ayının ilk haftasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere uzmanlar yoğun kar yağışının beklendiğini ve okulların tatil edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'İşiniz yoksa dışarı çıkmayın, kritik 24 saatteyiz' açıklamalarında bulunmuştu. 

Uyarıların ardından İstanbul Valiliği kentte okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Ancak İstanbul'a beklenen kar yağmadı. Uyarıların ardından beklentilerin boşa çıkması ise eleştirileri beraberinde getirmişti. Duayen gazeteci Uğur Dündar, X hesabından uzmanları hedef göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hani bu sabah uyandığımızda İstanbul’da her yeri bembeyaz görecektik. Şehrin en yüksek tepelerinden birindeyim. Kar mar yok! Sadece bir sulu kar atıştırıyor. Meteorologlar palavra yarışını bıraksın. Günümüz teknolojisinde bu kadar yanılma olmaz. Ayıptır!”

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den sitem dolu paylaşım: "Şimdi o gazeteci kişiler ne diyecek?"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den sitem dolu paylaşım: "Şimdi o gazeteci kişiler ne diyecek?"
twitter.com

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonundan itibaren etkili olan ve 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sitem dolu paylaşımında üstü kapalı Uğur Dündar'a gönderme yapan Şen, 'Geçen kar yağışında risk yönetimini öne çıkartarak 'işiniz yoksa dışarı çıkmayın' dedik. Okullar tatil olmalı, dedik. Beklenen yağış olmamıştı ve meteorologlara söylenmeyen kalmamıştı. Esnafından duayen gazetecisine milletvekilinden çaycısına kadar...

Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul'da? Şimdi o gazeteci o kişiler ne diyecekler acaba?' dedi.

Uğur Dündar'dan Orhan Şen'e yanıt gecikmedi: "Yahu senin işin bu! Şişinme niye?"

Uğur Dündar'dan Orhan Şen'e yanıt gecikmedi: "Yahu senin işin bu! Şişinme niye?"
twitter.com

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'in sözlerine Uğur Dündar'dan jet yanıt geldi:

'Adam meteoroloji uzmanı. Yani işi hava durumlarını önceden bilmek. Daha önce birçok tahmini doğru çıkmamış. 

Bu kez nihayet doğru bildiği için seviniyor ve daha önceki yanılgıları nedeniyle kendisini eleştirenlere çatıyor. Yahu senin işin bu! Yani hava durumunu doğru bilmek. Şişinme niye?'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın