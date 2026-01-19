Gazeteci Uğur Dündar ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in Kar Kavgası

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonundan itibaren etkili olan ve 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sitem dolu paylaşımında üstü kapalı Uğur Dündar'a gönderme yapan Şen, 'Geçen kar yağışında risk yönetimini öne çıkartarak 'işiniz yoksa dışarı çıkmayın' dedik. Okullar tatil olmalı, dedik. Beklenen yağış olmamıştı ve meteorologlara söylenmeyen kalmamıştı. Esnafından duayen gazetecisine milletvekilinden çaycısına kadar...

Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul'da? Şimdi o gazeteci o kişiler ne diyecekler acaba?' dedi.