article/comments
article/share
Emekli Maaşı Artacak, Seyyanen Zam Geliyor! Gazeteci Fatih Atik Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 12:00

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Emekliler maaşlarına düzeltme talep ederken umutlar giderek tükendi. Gazeteci Fatih Atik, emeklilere yönelik yeni düzenlemenin geleceğini açıkladı. Atik, TGRT Haber’de yayımlanan yazısında emekliye seyyanen zam ve yüksek maaş artışı olacağını ileri sürerek, 2026’nın ikinci yarısına işaret etti. 

Emekli maaşı 20 bin TL oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. “Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kulislere göre geçen sene 4 bin TL olan emekli ikramiyesinin bu sene 5 bin TL olması bekleniyor. Maaşlarının açlık sınırı altında olduğunu söyleyen emekliler ise maaşlarına ciddi düzeltme ve zam talep ediyor.

Emekli maaşı artacak, seyyanen zam geliyor! Gazeteci Fatih Atik tarih verdi.

Emekliye yeni müjdelerin yolda olduğunu dile getiren Fatih Atik, düzenlemelerin yapılacağını aktardı. Atik, emekliler için yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını ifade ederek 2026’nın ikinci yarısına işaret etti. Gazeteci Fatih Atik, seyyanen zam ve maaş zammı olacağını ileri sürdü. Atik, TGRT Haber’de yazdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Türk ekonomisinin bilançosunda 266 milyar dolarlık iyileşme sağlandı.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve kayıp kaçağı önlemek için yapılan kara para, yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarından sağlanan gelirler eklendiğinde emekli ve orta sınıf için yakın zamanda olumlu gelişmeler bekleniyor.

Şimdi sıra başta emekliler olmak üzere ücretlilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye geldi. Vatandaş cebindeki paranın arttığını ve daha fazla ihtiyacını karşıladığını uzun süreli olarak görmeli. Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün.”

