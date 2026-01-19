Emekli Maaşı Artacak, Seyyanen Zam Geliyor! Gazeteci Fatih Atik Tarih Verdi
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Emekliler maaşlarına düzeltme talep ederken umutlar giderek tükendi. Gazeteci Fatih Atik, emeklilere yönelik yeni düzenlemenin geleceğini açıkladı. Atik, TGRT Haber’de yayımlanan yazısında emekliye seyyanen zam ve yüksek maaş artışı olacağını ileri sürerek, 2026’nın ikinci yarısına işaret etti.
Emekli maaşı 20 bin TL oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli maaşı artacak, seyyanen zam geliyor! Gazeteci Fatih Atik tarih verdi.
