Emekli maaşı artacak, seyyanen zam geliyor! Gazeteci Fatih Atik tarih verdi.

Emekliye yeni müjdelerin yolda olduğunu dile getiren Fatih Atik, düzenlemelerin yapılacağını aktardı. Atik, emekliler için yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını ifade ederek 2026’nın ikinci yarısına işaret etti. Gazeteci Fatih Atik, seyyanen zam ve maaş zammı olacağını ileri sürdü. Atik, TGRT Haber’de yazdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Türk ekonomisinin bilançosunda 266 milyar dolarlık iyileşme sağlandı.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve kayıp kaçağı önlemek için yapılan kara para, yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarından sağlanan gelirler eklendiğinde emekli ve orta sınıf için yakın zamanda olumlu gelişmeler bekleniyor.

Şimdi sıra başta emekliler olmak üzere ücretlilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye geldi. Vatandaş cebindeki paranın arttığını ve daha fazla ihtiyacını karşıladığını uzun süreli olarak görmeli. Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün.”