Yatırımcılar İçin Hayat Kurtaran 3-5-7 Kuralı

3-5-7 kuralı riski bölerek yönetmeyi hedeflerken piyasaya kademeli giriş yapmak olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu strateji resmi bir teknik gösterge değil. 3-5-7 kuralı kademeli işlem ve risk yönetiminin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kuralın ise üç ayağı bulunuyor:

Kademeli alım-satım planlaması

Kısa vadeli yön teyidi (3-5-7 günlük ortalamalar)

Stop-loss (zarar kes) ve kâr realizasyonu yönetimi

3-5-7 kuralının net kuralı 'tek noktadan işlem yapma, riski böl, fiyatı zamana yay' olarak öne çıkıyor. Sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada yatırımcının hem psikolojisi hem elindekinin korunması amaçlanıyor.