Yatırımcılar İçin Hayat Kurtaran 3-5-7 Kuralı

Dilara Şimşek
17.01.2026 - 15:47

Yatırım yapmaya adım atan pek çok kişi doğru işlemler yaparak kısa sürede kâr elde etmeyi hedefliyor. Ancak yatırım yapmak hem risk yönetmek hem de ters köşelere hazırlıklı olmayı gerektirir. Yatırıma yeni başlayanlar “Nerede alıp nerede satacağım” sorusunu düşünürken uzmanlar, karmaşık grafikler yerine 3-5-7 modelini hedefliyor. Peki, 3-5-7 kuralı nedir?

Kaynak: Hisse.net

Bir kural, yatırımcılar arasında popüler hale geldi.

Para piyasalarında herkesin hayali doğru ve yüksek karşılar getirecek bir yatırıma sahip olmak. Uzmanlara göre yatırımda önemli olan para kazanmaktan önce eldeki parayı korumaktır. Sadece kâr peşinde koşmak değil; disiplin, tutarlılık, risk yönetimi de büyük önem taşır. Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları arasında '3-5-7' stratejisinin popülerliği hız kazanıyor.

3-5-7 kuralı nedir?

3-5-7 kuralı riski bölerek yönetmeyi hedeflerken piyasaya kademeli giriş yapmak olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu strateji resmi bir teknik gösterge değil. 3-5-7 kuralı kademeli işlem ve risk yönetiminin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kuralın ise üç ayağı bulunuyor:

  • Kademeli alım-satım planlaması

  • Kısa vadeli yön teyidi (3-5-7 günlük ortalamalar)

  • Stop-loss (zarar kes) ve kâr realizasyonu yönetimi

3-5-7 kuralının net kuralı 'tek noktadan işlem yapma, riski böl, fiyatı zamana yay' olarak öne çıkıyor. Sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada yatırımcının hem psikolojisi hem elindekinin korunması amaçlanıyor.

3-5-7 kuralı nasıl uygulanır?

Kademeli alım modeli, bu kural en yaygın kullanılan yöntem olarak öne çıkıyor. Yatırımcı, sermayesini tek seferde değil; risk iştahına göre 3, 5 veya 7 parçaya bölerek piyasaya giriyor. 

Hızlı işlem yapan yatırımcılar ise 3, 5 ve 7 günlük hareketli ortalamaları takip ediyor. 3 günlük ortalamanın 5 ve 7 günlük ortalamaları yukarı kesmesi 'güçlenme', aşağı kesmesi ise 'zayıflama' sinyali olarak kabul ediliyor.

