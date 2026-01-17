onedio
Çalışma Saatinde Kahve Molasına Çıkan Çalışan Tazminatsız Kovuldu

Dilara Şimşek
17.01.2026 - 13:26

Kısa bir kahve molası için dışarı çıkıp tekrar işe dönmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini biliyor muydunuz? Almanya'nın Hamm kentinde bir çalışan kahve içmeye çıkarken kartını basmadı ve kendisini ofisteymiş gibi gösterdi. 10 dakikayı aşan sürede dışarıda bulunan çalışan bu durumu da inkar etti. İşveren çalışanın tazminatsız kovulmasına karar verdi. Çalışan karşı dava açtı ancak mahkeme bu durumu 'çalışma süresi dolandırıcılığı' olarak nitelendirdi. Mahkeme, haklı fesih kararı olabileceğini vurguladı.

Kartını basmadan dışarı kahve içmeye çıkan çalışan tazminatsız kovuldu.

Almanya'nın Hamm kentinde bir çalışan kahve molasına çıktığı için tazminatsız kovuldu. Bir şirkette uzun yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan kişi, sabah kartını basarak mesaisini başlattı. Ancak kısa süre sonra iş yerinden ayrılarak dışarı kahve içmeye çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre çalışan, 10 dakikadan fazla süre iş yerinde değildi. Mahkeme, çalışanın kahve molasına çıkmasının değil; dışarı çıkmasının hâlâ takip sisteminde çalışma süresi olarak kayıtlı kalmasına dikkat çekti.

Mahkeme işverenin çalışanın işine son vermesine "Haklı fesih nedeni' dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre çalışan kahve içmek için iş dışarı çıkan çalışan kartını basmayıp kendisini iş yerindeymiş gibi gösterdi. İşveren durumu sorduğunda ofisten dışarı çıkmadığını iddia eden çalışan daha sonra kafeye gittiğini itiraf etti. Bunun üzerine işveren, iş akdini feshetti. Çalışan ise karşı dava açtı. 

Hamm Eyalet İş Mahkemesi, çalışmadığı halde bilinçli olarak mesai başlatmayı 'zaman takip sisteminin kötüye kullanılması' olarak değerlendirdi. Mahkeme duruma açıklık getirerek, 'Kendi çalışma süresini kendi kaydeden kişi, özel bir güven sorumluluğu taşır. İşveren, bu beyanlara dayanarak ücret öder' dedi.

Bu durumu 'çalışma süresi dolandırıcılığı' olarak nitelendiren mahkeme, bunun haklı nedenle fesih gerekçesi olabileceğini belirtti.

