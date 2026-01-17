Çalışma Saatinde Kahve Molasına Çıkan Çalışan Tazminatsız Kovuldu

Mahkeme kayıtlarına göre çalışan kahve içmek için iş dışarı çıkan çalışan kartını basmayıp kendisini iş yerindeymiş gibi gösterdi. İşveren durumu sorduğunda ofisten dışarı çıkmadığını iddia eden çalışan daha sonra kafeye gittiğini itiraf etti. Bunun üzerine işveren, iş akdini feshetti. Çalışan ise karşı dava açtı.

Hamm Eyalet İş Mahkemesi, çalışmadığı halde bilinçli olarak mesai başlatmayı 'zaman takip sisteminin kötüye kullanılması' olarak değerlendirdi. Mahkeme duruma açıklık getirerek, 'Kendi çalışma süresini kendi kaydeden kişi, özel bir güven sorumluluğu taşır. İşveren, bu beyanlara dayanarak ücret öder' dedi.

Bu durumu 'çalışma süresi dolandırıcılığı' olarak nitelendiren mahkeme, bunun haklı nedenle fesih gerekçesi olabileceğini belirtti.