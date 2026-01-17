Çalışma Saatinde Kahve Molasına Çıkan Çalışan Tazminatsız Kovuldu
Kısa bir kahve molası için dışarı çıkıp tekrar işe dönmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini biliyor muydunuz? Almanya'nın Hamm kentinde bir çalışan kahve içmeye çıkarken kartını basmadı ve kendisini ofisteymiş gibi gösterdi. 10 dakikayı aşan sürede dışarıda bulunan çalışan bu durumu da inkar etti. İşveren çalışanın tazminatsız kovulmasına karar verdi. Çalışan karşı dava açtı ancak mahkeme bu durumu 'çalışma süresi dolandırıcılığı' olarak nitelendirdi. Mahkeme, haklı fesih kararı olabileceğini vurguladı.
Kartını basmadan dışarı kahve içmeye çıkan çalışan tazminatsız kovuldu.
Mahkeme işverenin çalışanın işine son vermesine "Haklı fesih nedeni' dedi.
