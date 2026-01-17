AVM'de Ortalık Karıştı: Kadınlar Saç Baş Kavga Etti, Birbirini Yerde Sürükledi

İstanbul Maltepe’de bulunan bir alışveriş merkezinde kadınlar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken saça saça kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karışırken kadınlar birbirini yerde sürüklemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alışveriş merkezinde kadınlar saç baş kavga etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Saat 10 da karne verip yollarsan hepsi avm ye gider sonuc bu olur. Ver aksam 5 te hepsi eve gitsin. Avm mi okul bahcesimi belli degil şuraya bak
bu liselilerin yüzde 90 ı gerizekalı ülkece geleceğimiz malların elinde olacak yine yani
Paçozlarr. 🤢