AVM'de Ortalık Karıştı: Kadınlar Saç Baş Kavga Etti, Birbirini Yerde Sürükledi

AVM'de Ortalık Karıştı: Kadınlar Saç Baş Kavga Etti, Birbirini Yerde Sürükledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2026 - 11:30

İstanbul Maltepe’de bulunan bir alışveriş merkezinde kadınlar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken saça saça kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karışırken kadınlar birbirini yerde sürüklemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alışveriş merkezinde kadınlar saç baş kavga etti.

Olay İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi.  İddiaya göre, iki grup halinde bulunan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın alevlenmesiyle saç saça kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Norris

Saat 10 da karne verip yollarsan hepsi avm ye gider sonuc bu olur. Ver aksam 5 te hepsi eve gitsin. Avm mi okul bahcesimi belli degil şuraya bak

Onur

bu liselilerin yüzde 90 ı gerizekalı ülkece geleceğimiz malların elinde olacak yine yani

Ronayi

Paçozlarr. 🤢