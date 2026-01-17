Evde Altını Olanlar Panikledi! 'Nakitle Altın Yasaklandı, El Konulacak' İddialarına Son Nokta Konuldu
1 gram ve üzeri işlenmemiş kıymetli madenlerin özel güvenlikli etiketlerle takip edilmesini öngören ‘Kıymetli Maden Takip Sistemi’ (KMTS) hayata geçirilecek. Bu sistem beraberinde ‘nakit altın alımı yasaklandı, ‘evdeki altınlara el konulacak’ iddialarını getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu iddialara son noktayı koydu. Sektör temsilcileri ise iddiaların ardından evde altını olan vatandaşların kuyumculara akın ettiğini söyledi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, “Müşterilerimize açıklamaktan bıktık” diyerek işin aslını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde altını olanlar panikledi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) nedir?
"Nakitle altın alımı yasaklandı, evdeki altınlara el konulacak" iddialarına son nokta konuldu.
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
boşa açıklama yaparsınız herkes inanmak istediğine inanıyor çünkü. 15 yıllık muhasebeciyim artık birçok şeyi açıklamıyorum çünkü karşıdaki insan ona inanmış ... Devamını Gör
Bu ne demektir? Halk iktidarın tam bir hırsız olduğuna iyice kanaat getirmiş demektir. :D
Bilmedikleri şey değil de acaba bize de düşermi hayalindeler. Uyandıkların da ellerini donlarının içine sokup ısıtırlar. Tabi duruyorsa yerinde ;)
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.