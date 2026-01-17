onedio
Evde Altını Olanlar Panikledi! 'Nakitle Altın Yasaklandı, El Konulacak' İddialarına Son Nokta Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2026 - 10:13

1 gram ve üzeri işlenmemiş kıymetli madenlerin özel güvenlikli etiketlerle takip edilmesini öngören ‘Kıymetli Maden Takip Sistemi’ (KMTS) hayata geçirilecek. Bu sistem beraberinde ‘nakit altın alımı yasaklandı, ‘evdeki altınlara el konulacak’ iddialarını getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu iddialara son noktayı koydu. Sektör temsilcileri ise iddiaların ardından evde altını olan vatandaşların kuyumculara akın ettiğini söyledi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, “Müşterilerimize açıklamaktan bıktık” diyerek işin aslını anlattı.

Evde altını olanlar panikledi!

Altın, gümüş gibi kıymetli madenlerin üretim ve satış süreçlerini kayıt altına almak için Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) devreye girecek. Bu sistemin açıklanmasıyla yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre nakit parayla altın alımı yasaklandı ve evdeki altınlara el konulacak. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan asılsız iddialar nedeniyle bir açıklama yayımladı. Bakanlık, çıkan haberleri ‘vatandaşların kafasını karıştırmaya yönelik manipülasyon’ olarak nitelendirdi.

Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kıymetli Maden Takip Sistemi'ni (KMTS) şu sözlerle açıkladı:

'Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS’nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hâle getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır.

KMTS; rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir.

Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS’nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir.

Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

30.000 TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır.'

"Nakitle altın alımı yasaklandı, evdeki altınlara el konulacak" iddialarına son nokta konuldu.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, asılsız iddialar nedeniyle evde altını olan vatandaşların kuyumculara akın ettiğini açıkladı. 

Sistemle işlenmemiş altınların takibi sağlanacak. 1 gramdan 10 grama kadar altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek. Bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak.

Nakitle altın almak yasaklandı mı?

Kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla 30 bin TL’ye kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılıyor. Bu tutarın üzerindeki ödemeler ise banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 

Bunun yeni bir durum olmadığının altını çizen Sönmez, 'Bu yeni bir durum değildir ve sadece kuyumculuğu kapsamaz, bütün sektörleri kapsar. 'Altın artık nakitle alınamayacak' diye yanlış açıklamalarda bulunmak piyasada kaos oluşturma çabasıdır” dedi.

Vatandaşların paniklediğini söyleyen Sönmez, “Biz artık bu asılsız iddiaları müşterilerimize açıklamaktan bıktık” dedi.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Hakan Bayram

boşa açıklama yaparsınız herkes inanmak istediğine inanıyor çünkü. 15 yıllık muhasebeciyim artık birçok şeyi açıklamıyorum çünkü karşıdaki insan ona inanmış ... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Bu ne demektir? Halk iktidarın tam bir hırsız olduğuna iyice kanaat getirmiş demektir. :D

moonlightnewgame

Bilmedikleri şey değil de acaba bize de düşermi hayalindeler. Uyandıkların da ellerini donlarının içine sokup ısıtırlar. Tabi duruyorsa yerinde ;)

