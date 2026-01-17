onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
13 Kente Sarı Kodlu Uyarı: 17 Ocak Hava Durumu Belli Oldu

13 Kente Sarı Kodlu Uyarı: 17 Ocak Hava Durumu Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2026 - 08:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ocak 2026 hava durumunu açıkladı. 13 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgeler için çığ uyarısı yapılırken sıcaklıkların 4-6 derece azalacağı belirtildi. Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son bilgiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Ocak hava durumu: 13 kente sarı kodlu uyarı.

17 Ocak hava durumu: 13 kente sarı kodlu uyarı.

Meteoroloji 17 Ocak hava durumunu açıkladı. Tahminlere göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı verdiği 13 kent şöyle:

Artvin, Gümüşhane, Kayseri, Rize, Sivas, Yozgat, Bartın, Giresun, Kastamonu, Nevşehir, Sinop, Trabzon, Aksaray.

Hava sıcaklıkları 4-6 derece azalacak.

Hava sıcaklıkları 4-6 derece azalacak.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece azalacağını bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın