13 Kente Sarı Kodlu Uyarı: 17 Ocak Hava Durumu Belli Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ocak 2026 hava durumunu açıkladı. 13 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgeler için çığ uyarısı yapılırken sıcaklıkların 4-6 derece azalacağı belirtildi. Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son bilgiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 Ocak hava durumu: 13 kente sarı kodlu uyarı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava sıcaklıkları 4-6 derece azalacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın