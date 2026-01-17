13 Kente Sarı Kodlu Uyarı: 17 Ocak Hava Durumu Belli Oldu

Meteoroloji 17 Ocak hava durumunu açıkladı. Tahminlere göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı verdiği 13 kent şöyle:

Artvin, Gümüşhane, Kayseri, Rize, Sivas, Yozgat, Bartın, Giresun, Kastamonu, Nevşehir, Sinop, Trabzon, Aksaray.