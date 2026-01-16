onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Ara Tatil Kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı

Ara Tatil Kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 13:57

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili bugün itibarıyla başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. 2025-2026 eğitim öğretiminin birinci dönemi bugün sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birinci dönemin sona ermesine dair TRT Haber’e konuştu. Bakan Tekin, “Ara tatil kaldırılacak mı?” sorusunun yanıtını verdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Öğrenciler karne alarak kısa süreli okullarına veda etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verildi.

Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı.

Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim dönemine dair açıklamalarda bulundu. Uzun süredir ara tatillerin kaldırılacağı iddia ediliyordu. Bakan Tekin, 'Ara tatil kalkacak mı?' sorusunun yanıtını verdi. Tekin'in açıklamaları şöyle oldu:

'Biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.

Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.'

Ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 arasında yapıldı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. 

Okullar ne zaman kapanıyor 2026?

26 Haziran 2026 Cuma günü ise eğitim öğretim dönemi tamamlanarak öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın