Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim dönemine dair açıklamalarda bulundu. Uzun süredir ara tatillerin kaldırılacağı iddia ediliyordu. Bakan Tekin, 'Ara tatil kalkacak mı?' sorusunun yanıtını verdi. Tekin'in açıklamaları şöyle oldu:

'Biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.

Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.'