İslam Memiş’ten Gümüş Fiyatlarıyla İlgili Ezber Bozan Tahmin: “Çok Can Yakacak”
2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. Gümüş, altının tahtını sallarken uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili ezber bozan tahminde bulundu. Memiş, gümüşün manipülasyon fiyatlaması içinde olduğunu ileri sürerek, “Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakacağı bir fiyatlanma içerisinde” dedi.
Gümüş fiyatları rekor kırdı. Uzmanından yatırımcıya önemli uyarı geldi.
İslam Memiş'ten, gümüş fiyatlarıyla ilgili ezber bozan tahmin.
Altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş altın tahmininde bulundu.
