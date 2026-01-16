İslam Memiş’ten Gümüş Fiyatlarıyla İlgili Ezber Bozan Tahmin: “Çok Can Yakacak”

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili de konuştu. 'Altın fiyatları ne olacak?' sorusunu yanıtlan İslam Memiş'in altın tahmini şöyle:

'Piyasalarda kargaşa, kaos devam ediyor. 2026 yılı kazanma yılı değil. 2026 yılı varlıkları tutma, varlıklara sahip çıkma yılı. Uzun vadeli yatırımcılar kazanacak. Uluslararası piyasalarda ons altın, ons gümüş gibi değerli metaller yükselişle başlamıştı haftaya. Ons altın tarafında 4640 dolar seviyesinde kadar yükseliş gördük. Bu yıl ortasına kadar ana trend noktası olarak 4800-4880 dolar seviyesini takip edeceğim.”