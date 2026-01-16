onedio
İslam Memiş’ten Gümüş Fiyatlarıyla İlgili Ezber Bozan Tahmin: “Çok Can Yakacak”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 12:56

2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. Gümüş, altının tahtını sallarken uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili ezber bozan tahminde bulundu. Memiş, gümüşün manipülasyon fiyatlaması içinde olduğunu ileri sürerek, “Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakacağı bir fiyatlanma içerisinde” dedi.

Gümüş fiyatları rekor kırdı. Uzmanından yatırımcıya önemli uyarı geldi.

Gümüş geçen sene yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde bir kazanç sağlandı. Gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ederken 'Altını tahtından edecek mi?' sorusu beraberinde geldi. Yapay zeka, sanayi, yenilenebilir enerji alanında kullanılan gümüş talep yoğunluyla karşı karşıya kalırken 127 TL'yi aştı. Son günlerde yeni rekorların geldiği gümüşün önümüzdeki günlerde ne kadar olacağı merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından yayınladığı videoda gümüşle ilgili ciddi uyarılarda bulundu.

İslam Memiş'ten, gümüş fiyatlarıyla ilgili ezber bozan tahmin.

Finans Analisti İslam Memiş, gümüş fiyatlarıyla ilgili konuştu. İslam Memiş, gümüşün agresif şekilde yükseldiğine dikkat çekerek bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde olduğunu kaydetti.

“Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakacağı fiyatlama içerisinde” diyen Memiş, yatırımcıların uzak durması gerektiğinin altını çizdi. Memiş, gümüşe dair uyarılarını şu sözlerle devam ettirdi:

“Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir. Lütfen gümüş tarafına dikkat edin. Altın ve gümüşü her zaman alma zamanı savunuyoruz. Manipülasyon fiyatlaması yaşandığı zaman orayı terk edin uyarılarını yapıyoruz. Birkaç ay içinde sosyal medyada 'gümüşe nereden bulaştım, gümüşü nereden aldım' diyenlerin sayısında ciddi artış olacağını göreceğiz.'

Altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş altın tahmininde bulundu.

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili de konuştu. 'Altın fiyatları ne olacak?' sorusunu yanıtlan İslam Memiş'in altın tahmini şöyle:

'Piyasalarda kargaşa, kaos devam ediyor. 2026 yılı kazanma yılı değil. 2026 yılı varlıkları tutma, varlıklara sahip çıkma yılı. Uzun vadeli yatırımcılar kazanacak. Uluslararası piyasalarda ons altın, ons gümüş gibi değerli metaller yükselişle başlamıştı haftaya. Ons altın tarafında 4640 dolar seviyesinde kadar yükseliş gördük. Bu yıl ortasına kadar ana trend noktası olarak 4800-4880 dolar seviyesini takip edeceğim.”

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
