Emekli Maaşlarında Büyük Düşüş! 2008 Sonrası Memur Olana Kötü Haber

Bu tarihten sonra memurluk yapanların ise emekli maaşları, kamu görevlisinin çalışma hayatı boyunca aldığı brüt kazançlar üzerinden, yani SGK (SSK) mantığıyla hesaplanıyor.

Mevcut maaş rejiminde memurların eline geçen ücretin önemli bir kısmı 'tazminat', 'ek ödeme' veya 'seyyanen zam' gibi kalemlerden oluşuyor. 2008 öncesi memurluğa adım atanların brüt maaşın düşük olması emekli maaşını doğrudan etkilemiyor. Ancak 2008 sonrası girişi olan memurlar çalışırken yüksek maaş aldığı sürece brüt ücreti düşük göründüğü için emekli olduğunda ciddi bir gelir kaybıyla karşılaşıyor.