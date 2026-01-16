onedio
article/share
Emekli Maaşlarında Büyük Düşüş! 2008 Sonrası Memur Olana Kötü Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 15:55

Türkiye'de emeklilik sistemi açısından 01.10.2008 tarihi çok kritik bir kırılma noktası olarak biliniyor. Bu tarihten önce işe giren memurlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na, bu tarihten sonra işe girenler ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi tutuldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, X hesabından dikkat çeken açıklama yaptı. Tezel, 2008 sonrası memur olanların emekli maaşlarında büyük hayal kırıklığı yaşayacağını aktardı.

Sosyal güvenlik sisteminde 1 Ekim 2008 tarihinde köklü değişiklik yapıldı.

1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayanlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi iken, bu tarihten sonra sisteme girenler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Bu ayrım, özellikle emeklilik hakları ve maaş hesaplama yöntemleri açısından aşağıdaki temel farklılıkları doğurdu.

Memurluğa giriş tarihi 1 Ekim 2008'den önce olanların emekli maaşları görev yaptıkları süre boyunca ulaştıkları derece, kademe ve ek gösterge rakamları üzerinden belirleniyor.

2008 sonrası memur olana kötü haber.

Bu tarihten sonra memurluk yapanların ise emekli maaşları, kamu görevlisinin çalışma hayatı boyunca aldığı brüt kazançlar üzerinden, yani SGK (SSK) mantığıyla hesaplanıyor.

Mevcut maaş rejiminde memurların eline geçen ücretin önemli bir kısmı 'tazminat', 'ek ödeme' veya 'seyyanen zam' gibi kalemlerden oluşuyor. 2008 öncesi memurluğa adım atanların brüt maaşın düşük olması emekli maaşını doğrudan etkilemiyor. Ancak 2008 sonrası girişi olan memurlar  çalışırken yüksek maaş aldığı sürece brüt ücreti düşük göründüğü için emekli olduğunda ciddi bir gelir kaybıyla karşılaşıyor.

Emekli maaşlarında büyük düşüş.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, X hesabından bir paylaşım yaptı. Tezel, '1.10.2008 sonrası ilk defa memur olanlar emekli olduklarında üç kuruş emekli aylığı alınca görecekler gerçekleri' dedi.

Tezel'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
