Emekli Maaşlarında Büyük Düşüş! 2008 Sonrası Memur Olana Kötü Haber
Türkiye'de emeklilik sistemi açısından 01.10.2008 tarihi çok kritik bir kırılma noktası olarak biliniyor. Bu tarihten önce işe giren memurlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na, bu tarihten sonra işe girenler ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi tutuldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, X hesabından dikkat çeken açıklama yaptı. Tezel, 2008 sonrası memur olanların emekli maaşlarında büyük hayal kırıklığı yaşayacağını aktardı.
Sosyal güvenlik sisteminde 1 Ekim 2008 tarihinde köklü değişiklik yapıldı.
2008 sonrası memur olana kötü haber.
Emekli maaşlarında büyük düşüş.
Tezel'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
