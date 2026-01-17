onedio
Bu Tarihlerde Sipariş Verirken Dikkat! Kuryeler Sipariş Getirmeyecek

Dilara Şimşek
17.01.2026 - 08:54

Pandemiyle birlikte yemek ve market uygulamaları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artan talep kurye sayısındaki yükselişi de beraberinde getirdi. Ancak kazançlar, ücret düzenlemeleri nedeniyle maaşlarının giderlerini karşılamadığını söyleyen kuryeler isyan etti. Kuryeler taleplerinin karşılaşması için kontak kapatma kararı verdi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre binlerce kurye 18-19-20 Ocak’ta teslimat yapmayacak. 

Salgın sürecinde yoğun mesai harcayan kuryeler, yıllar içinde hak ve maaş kayıpları yaşadıklarını belirtiyorlar. Maaşlarına düzenleme yapılmadığını belirten kuryeler, motor, kask, mont gibi ekipmanların yanı sıra prim, vergi, motor bakım ve onarım masraflarını kendileri karşılıyorlar. Yakıta gelen zamlarla birlikte aldıkları ücretin giderlerini karşılamadığını belirten kuryeler, eylem yapacaklarını duyuruyorlar.

Yaşadıkları durum üzerine binlerce kurye kontak kapatacak. Kuryelerin pek çoğu 18-19-20 Ocak tarihlerinde teslimat yapmama kararı aldı. Paket başı ücretlerin gerçekçi şekilde artırılmasını, kilometre ücretlerinin sabitlenmesini talep eden kuryelerin eylemi nedeniyle özellikle büyükşehirlerde teslimatlarda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

