Bu Tarihlerde Sipariş Verirken Dikkat! Kuryeler Sipariş Getirmeyecek

Pandemiyle birlikte yemek ve market uygulamaları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artan talep kurye sayısındaki yükselişi de beraberinde getirdi. Ancak kazançlar, ücret düzenlemeleri nedeniyle maaşlarının giderlerini karşılamadığını söyleyen kuryeler isyan etti. Kuryeler taleplerinin karşılaşması için kontak kapatma kararı verdi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre binlerce kurye 18-19-20 Ocak’ta teslimat yapmayacak.

Kaynak