Gizemli Hayırsever Tüm Borçları Ödedi: Bunu Duyan Sevinçten Dört Döndü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir hayırsever mahalleleri dolaşarak veresiye borçlarını ödedi. Veliköy Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden hayırsever, ailelere ait borçların tutarını hesaplatıp nakit olarak kapattı.

Bakkal işletmecisi Orhan Akın, zor durumda olan bir ailenin 25 bin liralık borcunun tek seferde ödendiğini belirterek, “ 'Ramazan öncesinde hem bize hem de mahalleliye büyük destek oldu” dedi.