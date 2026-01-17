Gizemli Hayırsever Tüm Borçları Ödedi: Bunu Duyan Sevinçten Dört Döndü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği öğrenilemeyen bir hayırsever mahalle bakkallarını tek tek dolaştı. Veliköy Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden hayırsever, tüm borçları ödedi. Market işletmecisi Kemal Ölmez, hayırseverin iş yerindeki 42 bin liralık veresiye borcunu kapattığını söyledi.
Gizemli hayırsever mahallelinin tüm borcunu ödedi.
Bir marketin 42 bin liralık veresiye borcunu kapattı.
