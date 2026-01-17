onedio
Gizemli Hayırsever Tüm Borçları Ödedi: Bunu Duyan Sevinçten Dört Döndü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
17.01.2026 - 12:39

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği öğrenilemeyen bir hayırsever mahalle bakkallarını tek tek dolaştı. Veliköy Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden hayırsever, tüm borçları ödedi. Market işletmecisi Kemal Ölmez, hayırseverin  iş yerindeki 42 bin liralık veresiye borcunu kapattığını söyledi.

Gizemli hayırsever mahallelinin tüm borcunu ödedi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir hayırsever mahalleleri dolaşarak veresiye borçlarını ödedi. Veliköy Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden hayırsever, ailelere ait borçların tutarını hesaplatıp nakit olarak kapattı.

Bakkal işletmecisi Orhan Akın, zor durumda olan bir ailenin 25 bin liralık borcunun tek seferde ödendiğini belirterek, “ 'Ramazan öncesinde hem bize hem de mahalleliye büyük destek oldu” dedi.

Bir marketin 42 bin liralık veresiye borcunu kapattı.

Hayırseverin kendi iş yerindeki 42 bin liralık veresiye borcunu kapattığını söyleyen market işletmecisi Kemal Ölmez, borcu ödenen vatandaşların çok mutlu olduğunu ifade etti. Ölmez, 'Geldi, borçları sordu ve ödemesini yaptı. Borcunun kapandığını öğrenen mahalleli büyük mutluluk yaşadı' diye konuştu.

(Görsel temsilidir. Yapay zeka Google Gemini ile yapılmıştır.)

Buradan izleyebilirsiniz:

