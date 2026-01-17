Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nden Alınan Tan Sağtürk’ün Yeni İşi Belli Oldu

Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bakan danışmanı olarak devam edecek.

Tan Sağtürk ile bir fotoğraf paylaşan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

'Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzde önemli çalışmalara imza atan Sayın Tan Sağtürk’e bugüne kadar verdiği kıymetli emekler için gönülden teşekkür ediyorum.

Bilgi ve tecrübesinden, Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz.'