Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nden Alınan Tan Sağtürk’ün Yeni İşi Belli Oldu
2023 yılından bu yana Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk görevden alındı. Ünlü balet Tan Sağtürk’ün yeni görevi belli oldu. Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından Sağtürk'e yeni görevinde başarılar diledi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, görevden alındı.
Tan Sağtürk neden görevden alındı? Tan Sağtürk'ün yeni işi belli oldu.
biz de asgari ücretle çalışacak zannettik üzüldük ohhh içimiz ferahladı şimdi
atın önüne et, itin önüne ot koymak
bilen birini alanında başa koymak..memlekette tezat kabul ediliyor.. çok normal Türkiye yüzyılında