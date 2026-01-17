onedio
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden Alınan Tan Sağtürk'ün Yeni İşi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2026 - 15:05

2023 yılından bu yana Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk görevden alındı. Ünlü balet Tan Sağtürk’ün yeni görevi belli oldu. Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından Sağtürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, görevden alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2023 yılından bu yana Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde görevi vekaleten Barış Salcan yürütülecek. Tan Sağtürk’ün neden görevden alındığı merak edilirken soru işaretleri yanıt buldu.

Tan Sağtürk neden görevden alındı? Tan Sağtürk'ün yeni işi belli oldu.

Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bakan danışmanı olarak devam edecek.

Tan Sağtürk ile bir fotoğraf paylaşan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

'Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzde önemli çalışmalara imza atan Sayın Tan Sağtürk’e bugüne kadar verdiği kıymetli emekler için gönülden teşekkür ediyorum.

Bilgi ve tecrübesinden, Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
c.ysfalbs

biz de asgari ücretle çalışacak zannettik üzüldük ohhh içimiz ferahladı şimdi

arvion

atın önüne et, itin önüne ot koymak

Cengizhan Çetin

bilen birini alanında başa koymak..memlekette tezat kabul ediliyor.. çok normal Türkiye yüzyılında