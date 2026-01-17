Genetik Profesörü 1985-1995 Arası Doğanların Neden Daha Genç Göründüğünü Açıkladı

Genetik Profesörü Dr. Kaan Yılancıoğlu, 1985-1995 arası doğanların neden daha genç göründüğünü anlattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yılancıoğlu, yapılan araştırmaları ve genç görünümü sağlayan faktörleri anlattı. Prof. Dr. Yılancıoğlu, 'Uzmanlara göre 1985-95 yılları arasında doğanlar, Z kuşağından daha genç gösteriyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1985–1995 arası doğanlar neden daha genç görünür?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın