Genetik Profesörü 1985-1995 Arası Doğanların Neden Daha Genç Göründüğünü Açıkladı

Dilara Şimşek
17.01.2026 - 14:45

Genetik Profesörü Dr. Kaan Yılancıoğlu, 1985-1995 arası doğanların neden daha genç göründüğünü anlattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yılancıoğlu, yapılan araştırmaları ve genç görünümü sağlayan faktörleri anlattı. Prof. Dr. Yılancıoğlu, 'Uzmanlara göre 1985-95 yılları arasında doğanlar, Z kuşağından daha genç gösteriyor' dedi.

1985–1995 arası doğanlar neden daha genç görünür?

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sosyal medya hesaplarından 1985–1995 arası doğanlar neden daha genç göründüğünü yanıtladı. Instagram hesabından video yayınlayan Prof. Dr. Yılancıoğlu, 'Uzmanlara göre 1985-95 yılları arasında doğanlar, Z kuşağından daha genç gösteriyor. Bunun nedenleri arasında; güneş koruma alışkanlığı, o 'vape' denilen saçma sapan, içine duman çekip dışarıya duman verdiğiniz aletlerin kullanılmaması —yani az sigara da diyebiliriz buna— ve aynı zamanda da düşük stres. Son olarak da sağlıklı yaşam alışkanlıkları; çünkü Z kuşağı maalesef sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da edinememiş durumda. Peki siz ne dersiniz? Yorumlarda bekliyorum' dedi.

Prof. Dr. Yılancıoğlu, X hesabından ise şunları dedi:

'Bilim ne diyor?

1️⃣ Daha az UV hasarı

2000’lerden sonra güneş koruyucu kullanımı yaygınlaştı. UV ışınları cilt yaşlanmasının %80’inden sorumlu.

2️⃣ Sigara - VAPING oranı daha düşük

Sigara kolajeni parçalar, cildi 5–10 yıl daha yaşlı gösterir.

3️⃣ Beslenme ve antioksidanlar

Daha fazla sebze, omega-3 ve polifenol → daha az oksidatif stres.

4️⃣ Cilt bakım bilinci

Retinol, AHA/BHA, niasinamid gibi içerikler kolajen üretimini artırıyor.

5️⃣ Epigenetik etki

Stres, uyku, beslenme ve spor; genlerin yaşlanma hızını doğrudan etkiliyor.

Aynı kronolojik yaş ≠ aynı biyolojik yaş.

Bazı insanlar gerçekten hücresel düzeyde daha yavaş yaşlanıyor.'

