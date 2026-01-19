onedio
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş'ın İşine Son Verildi

Mehmet Akif Ersoy’un Eski Eşi Pınar Erbaş’ın İşine Son Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.01.2026 - 10:45

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, bir paylaşım yaptı. Show Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş, işine son verildi. X hesabından yaşananları açıklayan Erbaş, 'Eski eş ile ilgili haberleri sunmam istenmediği için görevime son verildi' dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gözler eski eşi spiker Pınar Erbaş'a çevrilmişti.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gözler eski eşi spiker Pınar Erbaş'a çevrilmişti.

Mehmet Akif Ersoy ile 2022 yılında evlenen ancak kısa süre sonra boşanan Pınar Erbaş, ilk kez 20 Aralık tarihinde açıklama yapmıştı. Show TV Ana Haber sunucusu Erbaş’ın Ersoy hakkında çıkan iddialara ne cevap vereceği merak edilmişti. Erbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gücüm tükendi. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Erbaş, işten çıkarıldığını açıkladı. Mehmet Akif'in eski eşi Pınar Erbaş Show TV'den kovuldu mu?

Pınar Erbaş, işten çıkarıldığını açıkladı. Mehmet Akif'in eski eşi Pınar Erbaş Show TV'den kovuldu mu?
twitter.com

X hesabından bir paylaşım yapan Pınar Erbaş, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili haberleri sunması istenmediği için işine son verildiğini açıkladı. Erbaş'ın açıklaması şöyle:

'Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, 'eski eş ile ilgili haberleri' sunmam istenmediği için görevime son verildi. 

Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi. 

 Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. 

Büyük haksızlık… 

Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.  

Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum. 

15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım. 

Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. 

Fakat çok şaşkın ve kırgınım.'

