Mehmet Akif Ersoy’un Eski Eşi Pınar Erbaş’ın İşine Son Verildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, bir paylaşım yaptı. Show Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş, işine son verildi. X hesabından yaşananları açıklayan Erbaş, 'Eski eş ile ilgili haberleri sunmam istenmediği için görevime son verildi' dedi.
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gözler eski eşi spiker Pınar Erbaş'a çevrilmişti.
Pınar Erbaş, işten çıkarıldığını açıkladı. Mehmet Akif'in eski eşi Pınar Erbaş Show TV'den kovuldu mu?
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
