26 Yıllık Turizm Firması İflas Etti! Binlerce Rezervasyon İptal Edildi, Para İadesi Yapılmayacak
Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanından iflas haberleri art arda geliyor. Ekonomik kriz sadece yeni açılan küçük şirketleri değil köklü ve binlerce müşterisi olan firmaları da vuruyor. Dünyanın dört bir yanında binlerce müşteriye sahip turizm firmaları North America Destinations ve Regen Central, iflas etti. Müşterilerin rezervasyonları iptal edildi. Regen Central, mağdur olan müşterilerin parasının iade edilmeyeceğini açıkladı.
26 yıllık turizm firması iflas etti.
Bir iflas haberi de İngiltere'den geldi. Binlerce rezervasyon iptal edildi; para iadesi yapılmayacak.
Para iadesi yapılmayacak başlık giriş gelişme ve para iadesi yapılacak sonuç… Nasıl oldu bu ?
26 yıllık firma 2009 da kuruldu. vay anasını. haberi klavyeye oturarak mabadıyla yapan editör