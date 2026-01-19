26 Yıllık Turizm Firması İflas Etti! Binlerce Rezervasyon İptal Edildi, Para İadesi Yapılmayacak

ABD'nin önde gelen turizm firması North America Destinations iflas etti. 2000 yılında kurulan ve dünyanın dört bir yanında müşterisi bulunan şirket, ekonomik kriz yaşadığını belirtti. Disney, Universal Studios gibi her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği noktalara tur düzenleyen şirket, hem seyahat acentesi hem de yerel oteller ve tema parkları için toptancı olarak hizmet veriyordu.

Şirketin mal varlığının 1 milyon doların altında olduğu belirtildi. 50'den az alacaklıya 110 milyon dolar arasında borcu bulunan şirketin 4 bin 480 bin dolarlık vergi borcu bulunuyor. North America Destinations, çöküşün ana nedeni olarak pandemide uygulanan seyahat kısıtlamasını gösterdi. Pandemiyle birlikte başlayan borçların büyüdüğünü söyleyen şirket, işçilik maliyetlerinin de arttığını vurguladı.