26 Yıllık Turizm Firması İflas Etti! Binlerce Rezervasyon İptal Edildi, Para İadesi Yapılmayacak

Dilara Şimşek
19.01.2026 - 11:27

Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanından iflas haberleri art arda geliyor. Ekonomik kriz sadece yeni açılan küçük şirketleri değil köklü ve binlerce müşterisi olan firmaları da vuruyor. Dünyanın dört bir yanında binlerce müşteriye sahip turizm firmaları North America Destinations ve Regen Central, iflas etti. Müşterilerin rezervasyonları iptal edildi. Regen Central, mağdur olan müşterilerin parasının iade edilmeyeceğini açıkladı.

26 yıllık turizm firması iflas etti.

ABD'nin önde gelen turizm firması North America Destinations iflas etti. 2000 yılında kurulan ve dünyanın dört bir yanında müşterisi bulunan şirket, ekonomik kriz yaşadığını belirtti. Disney, Universal Studios gibi her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği noktalara tur düzenleyen şirket, hem seyahat acentesi hem de yerel oteller ve tema parkları için toptancı olarak hizmet veriyordu.

Şirketin mal varlığının 1 milyon doların altında olduğu belirtildi. 50'den az alacaklıya 110 milyon dolar arasında borcu bulunan şirketin 4 bin 480 bin dolarlık vergi borcu bulunuyor. North America Destinations, çöküşün ana nedeni olarak pandemide uygulanan seyahat kısıtlamasını gösterdi. Pandemiyle birlikte başlayan borçların büyüdüğünü söyleyen şirket, işçilik maliyetlerinin de arttığını vurguladı.

Bir iflas haberi de İngiltere'den geldi. Binlerce rezervasyon iptal edildi; para iadesi yapılmayacak.

İngiltere'nin ünlü turizm firması Regen Central da iflas etti. 2009 yılında kurulan şirketin tüm uçuş ve rezervasyonları iptal edildi. Şirket, müşterilere para iadesi yapacağını bildirdi.

İngiltere mahkemesi ise rezervasyonu olan yolculara, mahkeme süreci başlayana kadar beklemeleri ve ardından tazminat talebinde bulunmaları çağrısında bulundu.

ömer

Para iadesi yapılmayacak başlık giriş gelişme ve para iadesi yapılacak sonuç… Nasıl oldu bu ?

Muhammet Çakır

26 yıllık firma 2009 da kuruldu. vay anasını. haberi klavyeye oturarak mabadıyla yapan editör