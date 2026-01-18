Toplu Sözleşmeden Sonra Bu Fabrikada En Düşük Maaş 95 Bin TL Oldu

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube, yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmesinin işçilerin kararlı tutumu ve onayıyla hayata geçirildiğini belirtti. Açıklamada, CAVO Otomotiv’de ücretler ve sosyal hakların net olarak ödendiğine dikkat çekilerek, maaş ve ikramiyeler dahil ortalama net kazancın 83 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri düzenli ödemelerin eklenmesiyle işçilerin aylık toplam net gelirinin 95 bin liraya ulaştığı ifade edildi.