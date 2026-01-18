Toplu Sözleşmeden Sonra Bu Fabrikada En Düşük Maaş 95 Bin TL Oldu
Gebze TOSB Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan CAVO Otomotiv’de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla tamamlandı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen müzakereler sonucunda 19 Aralık’ta imzalar atıldı. Yeni yılda yürürlüğe girecek sözleşmeyle işçilerin net maaşı 95 bin liraya çıkarıldı.
Net 83, toplamda maaşlar 95 bin TL oldu.
Maaşı duyan işçiler halayla kutladı.
