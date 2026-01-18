onedio
Toplu Sözleşmeden Sonra Bu Fabrikada En Düşük Maaş 95 Bin TL Oldu

Toplu Sözleşmeden Sonra Bu Fabrikada En Düşük Maaş 95 Bin TL Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2026 - 20:02

Gebze TOSB Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan CAVO Otomotiv’de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla tamamlandı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile yürütülen müzakereler sonucunda 19 Aralık’ta imzalar atıldı. Yeni yılda yürürlüğe girecek sözleşmeyle işçilerin net maaşı 95 bin liraya çıkarıldı.

Net 83, toplamda maaşlar 95 bin TL oldu.

Net 83, toplamda maaşlar 95 bin TL oldu.

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube, yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmesinin işçilerin kararlı tutumu ve onayıyla hayata geçirildiğini belirtti. Açıklamada, CAVO Otomotiv’de ücretler ve sosyal hakların net olarak ödendiğine dikkat çekilerek, maaş ve ikramiyeler dahil ortalama net kazancın 83 bin liraya yükseldiği kaydedildi. Vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri düzenli ödemelerin eklenmesiyle işçilerin aylık toplam net gelirinin 95 bin liraya ulaştığı ifade edildi.

Maaşı duyan işçiler halayla kutladı.

Maaşı duyan işçiler halayla kutladı.

Sendikanın açıklamasının ardından grev sona ererken, maaşı duyan işçiler de kararı halaylar çekerek kutladı.

