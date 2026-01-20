Dünyanın En Eski Şehirleri Arasında Türkiye'den İki Kentimiz Var!

Eriha kentinin 11 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin ediliyor. Eriha’nın ismi Yahudilerin kutsal kitabında ‘Palmiye Ağaçları Şehri’ olarak geçiyor. 1517 ile 1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’a bağlı olan Eriha 1994 senesinden itibaren Filistin topraklarına katıldı. Hişam Sarayı tarihi kentteki en ünlü mimari eser. Ürdün Nehri yakınlarında kurulan Eriha, dünyanın en eski kentlerinden biri.

Tahmin edersiniz ki bu bölgede ilk yerleşim yerlerine rastlamak mümkün. Yakın çevrelerde bulunan Kerkük (Irak), Biblos (Lübnan), Şam (Suriye), Susa (İran), Feyyum (Mısır) dünyanın en eski kentleri arasında yer alıyor.

Ülkemizde de dünyanın en eski kentleri arasına giren bazı şehirler var!