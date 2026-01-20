onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Eski Şehirleri Arasında Türkiye'den İki Kentimiz Var!

Dünyanın En Eski Şehirleri Arasında Türkiye'den İki Kentimiz Var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 08:47

Homo Sapienslerin varlığı 209 bin yıl öncesine dayanıyor. İnsanlık tarihinin izlerini taşıyan en eski yerleşim yerlerinin tarihi ise 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Neolitik Çağ’la birlikte toprağı işlemeyi öğrenen insanlar yeni kentler kurdu, bu kentlerden günümüze kadar ulaşmayı başaranlar oldu.

İşte dünyanın en eski şehirleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en eski şehri: Eriha, Filistin

Dünyanın en eski şehri: Eriha, Filistin

Eriha kentinin 11 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin ediliyor.  Eriha’nın ismi Yahudilerin kutsal kitabında ‘Palmiye Ağaçları Şehri’ olarak geçiyor. 1517 ile 1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’a bağlı olan Eriha 1994 senesinden itibaren Filistin topraklarına katıldı. Hişam Sarayı tarihi kentteki en ünlü mimari eser. Ürdün Nehri yakınlarında kurulan Eriha, dünyanın en eski kentlerinden biri.

Tahmin edersiniz ki bu bölgede ilk yerleşim yerlerine rastlamak mümkün. Yakın çevrelerde bulunan Kerkük (Irak), Biblos (Lübnan), Şam (Suriye), Susa (İran), Feyyum (Mısır) dünyanın en eski kentleri arasında yer alıyor.

Ülkemizde de dünyanın en eski kentleri arasına giren bazı şehirler var!

Çatalhöyük, Konya

Çatalhöyük, Konya

Bugün Konya ili sınırları içerisinde yer alan Çatalhöyük'te Milattan Önce 7400 yılına ait yerleşim katmanları bulundu. Doğu ve Batı olarak ayrılmış iki höyükten meydana gelen bu kentin doğu kesiminde Neolitik Çağ’da yerleşim görüldüğü, Batı kesiminde ise Kalkolitik Çağ’da yerleşim görüldüğü kaydedildi. 

Ülkemizin en önemli miraslarından biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi.

Dülük, Gaziantep

Dülük, Gaziantep

Gaziantep, Türkiye'nin kadim şehirlerinden biri. Gaziantep'in en eski antik kenti olan Dülük de Hititler dönemi yerleşim yeridir ve tarihi 6700 yıl öncesine dayanır. 

Bakır Çağ’ından kalma eserlerle birlikte aynı zamanda bilinen en eski matematik işlemleri de Dülük’te bulunmuştur. Şehrin simgelerinden olan Gaziantep Kalesi ise 6. yüzyılda Romalılar tarafından restore edilmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın