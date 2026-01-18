onedio
2025 Yılında Bebeklere En Çok Verilen İsimler Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
18.01.2026 - 13:45
18.01.2026 - 13:45

TÜİK, 2025 yılına ait verileri açıklamaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçtiğimiz sene Türkiye'de 889 bin 598 bebek dünyaya geldi.

2025 yılında kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler de belli oldu.

Türkiye'de 2025 yılında 456 bin 932'si erkek, 432 bin 666'sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. 2024'te dünyaya gelen bebek sayısı ise 937 bin 559 olarak kayıtlara geçmişti. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 'toplam doğurganlık hızı', 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girdi. Bu düşüşün, 2025 yılında da devam ettiği görüldü.

Geçtiğimiz sene, erkek bebeklere en çok verilen isim Alparslan oldu. Alparslan, 2024 yılında da zirvedeydi. Alparslan ismini sırasıyla Göktuğ ve Metehan takip etti.

Kız bebeklere en çok verilen isim ise Alya oldu. 2024 yılında, Defne ismi zirvede yer alıyordu. 2025'te kızlara en çok Alya, Defne ve Gökçe isimleri verildi.

2025'in popüler bebek isimleri, aşağıdaki gibidir:

Kız bebekler:

• Alya: 8.953

• Defne: 7.873

• Gökçe: 7.692

• Zeynep: 6.338

• Asel: 5.977

• Umay: 5.728

• Asya: 5.165

Erkek bebekler:

• Alparslan: 7.651

• Göktuğ: 6.109

• Metehan: 5.492

• Yusuf: 4.708

• Kerem: 4.154

• Miran: 3.877

• Ömer Asaf: 3.792

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
