Ne ODTÜ, Ne Boğaziçi: Türkiye'nin En İyi Mühendislik Fakülteleri Belli Oldu

Ne ODTÜ, Ne Boğaziçi: Türkiye'nin En İyi Mühendislik Fakülteleri Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
18.01.2026 - 08:55

Avrupa’nın en saygın mühendislik sıralamalarından EngiRank'ın 2025 sonuçları belli oldu. Dünyanın en iyilerinin yanısıra ülkelerin en iyi üniversitelerini de sıralayan EngiRank'ın  inşaat mühendisliği listesi dikkatleri çekti. Türkiye'nin inşaat mühendisliği alanındaki en iyi üniversitesi, ne ODTÜ ne de Boğaziçi oldu.

İşte tam liste!

Kaynak

Türkiye'nin inşaat mühendisliği alanındaki en iyi üniversiteleri belli oldu.

Türkiye'nin inşaat mühendisliği alanındaki en iyi üniversiteleri belli oldu.

Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil 36 ülkeden 300 mühendislik programının değerlendirildiği EngiRank, bu sene ilk kez Türk üniversitelerini de değerlendirmeye almıştı. 2025 verilerinde İstanbul Teknik Üniversitesi 60. sıraya yerleşmiş, ODTÜ ise 99. sırada yer almıştı. İki üniversite, ilk 100’e giren Türk üniversiteleri olmuştu. 

Mühendislik alanlarını tek tek değerlendiren EngiRank'ın 'inşaat mühendisliği' alanındaki değerlendirmesi de belli oldu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi, dünya genelindeki listede 30.sırada yer aldı. İTÜ'yü, Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti.

Türkiye'nin en iyileri arasında sürpriz bir isim!

Türkiye'nin en iyileri arasında sürpriz bir isim!

Türkiye'nin inşaat mühendisliği alanındaki en iyi üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. İTÜ'yü Yıldız Teknik Üniversitesi takip ederken listenin 3.sırasında ise Bartın Üniversitesi yer aldı. 

Listenin tamamı ise şu şekilde;

