Arama Motoru Gibi Kullandığımız ChatGPT'den Kötü Haber: Artık Reklamlı Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 19:04

OpenAI, cuma günü yaptığı duyuruyla ABD’deki yetişkin, giriş yapmış ücretsiz kullanıcılar için reklam testlerini başlatacağını açıkladı. Şirket ayrıca aylık 8 dolarlık yeni “Go” abonelik planını da devreye alıyor.

“Go” paketi; daha uzun hafıza kapasitesi ve ek görsel üretim gibi bazı geliştirilmiş özellikler sunarken, fiyatıyla 20 dolarlık Plus ve 200 dolarlık Pro paketlerinin altında konumlanıyor. Ancak bu paketi kullananlar da reklam görecek. Reklamlardan yalnızca Plus, Pro ve kurumsal kullanıcılar muaf olacak.

Kaynak - CNN

Şirket reklamları "acil" gelir kapısı olarak görüyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, geçmişte ChatGPT’ye reklam eklenmesine mesafeli yaklaşsa da şirket artan maliyetler karşısında yeni gelir kaynaklarına yöneliyor. 800 milyon aylık kullanıcıya sahip OpenAI, büyüyen harcamaları finanse etmek için reklamı da içeren acil bir gelir stratejisi arayışında.

CNN International’ın aktardığına göre OpenAI, önümüzdeki sekiz yıl içinde yapay zekâ altyapısına toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Altman, Kasım ayındaki açıklamasında şirketin 2025’i yaklaşık 20 milyar dolarlık yıllık gelirle kapatmayı hedeflediğini ifade etmişti.

ChatGPT'ye ne soruyorsanız onunla ilgili reklam görebilirsiniz.

OpenAI, geçen yıl Walmart ve Etsy gibi perakendecilerden doğrudan alışverişe imkân tanıyan “Instant Checkout” aracını devreye aldı. Şirket, sağlık ve eğitim odaklı yeni özelliklerle ChatGPT’yi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirerek kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Reklam modeli ise OpenAI için yüksek gelir potansiyeli taşıyor. Çünkü kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı bire bir sohbetler, reklam hedeflemesini çok daha hassas kılabiliyor. Örneğin seyahat planı yapan bir kullanıcıya otel, uçak bileti ya da etkinlik reklamlarının sunulması mümkün hale geliyor.

Yanıtın altında "sponsorlu" ibaresiyle reklam verilecek.

Test sürecinde reklamlar, ChatGPT yanıtlarının altında “sponsorlu” ibaresiyle gösterilecek. OpenAI, bu reklamların yanıtların içeriğini etkilemeyeceğini ve sistemin nesnel, faydalı cevaplar sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Şirket, kullanıcı verileri ya da sohbet içeriklerinin reklamverenlerle paylaşılmayacağını, sohbetlere dayalı reklam kişiselleştirmenin kapatılabileceğini de açıkladı. Ayrıca sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi düzenlemeye tabi alanlarda reklam gösterilmeyeceği belirtildi.

18 yaş altına reklam gösterilmeyecek.

Altman, 2024’te verdiği bir röportajda reklamlardan “nefret ettiğini” söyleyerek reklam ile yapay zekânın birleşmesini “benzersiz biçimde rahatsız edici” olarak tanımlamıştı. Buna karşın, OpenAI’nin hiçbir zaman reklama yönelmeyeceğini de kesin bir dille reddetmemişti. Geçen yıl yaptığı başka bir açıklamada ise reklamlara tamamen kapalı olmadığını, ancak bu sürecin son derece dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan OpenAI, 18 yaşın altındaki kullanıcılara reklam gösterilmeyeceğini duyurdu. Yaş bilgisi beyan edilmese dahi, kullanıcıların sohbet içerikleri ve kullanım alışkanlıkları yapay zekâ aracılığıyla analiz edilerek 18 yaş altı olduğu değerlendirilen hesaplar reklamlardan muaf tutulacak.

