Arama Motoru Gibi Kullandığımız ChatGPT'den Kötü Haber: Artık Reklamlı Oluyor
OpenAI, cuma günü yaptığı duyuruyla ABD’deki yetişkin, giriş yapmış ücretsiz kullanıcılar için reklam testlerini başlatacağını açıkladı. Şirket ayrıca aylık 8 dolarlık yeni “Go” abonelik planını da devreye alıyor.
“Go” paketi; daha uzun hafıza kapasitesi ve ek görsel üretim gibi bazı geliştirilmiş özellikler sunarken, fiyatıyla 20 dolarlık Plus ve 200 dolarlık Pro paketlerinin altında konumlanıyor. Ancak bu paketi kullananlar da reklam görecek. Reklamlardan yalnızca Plus, Pro ve kurumsal kullanıcılar muaf olacak.
Şirket reklamları "acil" gelir kapısı olarak görüyor.
ChatGPT'ye ne soruyorsanız onunla ilgili reklam görebilirsiniz.
Yanıtın altında "sponsorlu" ibaresiyle reklam verilecek.
18 yaş altına reklam gösterilmeyecek.
