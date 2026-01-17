Arama Motoru Gibi Kullandığımız ChatGPT'den Kötü Haber: Artık Reklamlı Oluyor

Altman, 2024’te verdiği bir röportajda reklamlardan “nefret ettiğini” söyleyerek reklam ile yapay zekânın birleşmesini “benzersiz biçimde rahatsız edici” olarak tanımlamıştı. Buna karşın, OpenAI’nin hiçbir zaman reklama yönelmeyeceğini de kesin bir dille reddetmemişti. Geçen yıl yaptığı başka bir açıklamada ise reklamlara tamamen kapalı olmadığını, ancak bu sürecin son derece dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan OpenAI, 18 yaşın altındaki kullanıcılara reklam gösterilmeyeceğini duyurdu. Yaş bilgisi beyan edilmese dahi, kullanıcıların sohbet içerikleri ve kullanım alışkanlıkları yapay zekâ aracılığıyla analiz edilerek 18 yaş altı olduğu değerlendirilen hesaplar reklamlardan muaf tutulacak.