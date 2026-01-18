onedio
11 Zincir Market Birleşerek Yeni Ucuzluk Marketi Kurmaya Karar Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.01.2026 - 11:02

İzmir’de faaliyet gösteren 11 zincir market, “Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi” altında birleşerek yeni ucuzluk marketi kurmaya karar verdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, hedeflerinin Ege Bölgesi’nden sonra Marmara Bölgesi’nde de şube açmak olduğunu söyledi.

İzmir’deki 11 zincir market birleşme kararı aldı.

Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, kentte faaliyet gösteren 11 zincir marketin bir araya gelerek yeni bir oluşumu hayata geçirdiğini söyledi.

Kırbaş, oluşumun hayırlı olmasını dileyerek, “Tanzim Gross Market olarak Ege Bölgesi'nde müşterilerimize en geniş ürün yelpazesini en uygun fiyatla sunmayı ve ulaşılabilir mağaza açmayı hedefliyoruz.” dedi.

İlk şubenin şubat ayında Menderes ilçesinde açılacağı bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti:

“Bu oluşumun İzmir'in ticaretine yeni soluk getireceğine inanıyoruz. Tedarikçilerimizle güçlü iş ortaklığı kurmayı, İzmir'in ekonomisine katkı sunmayı ve aynı zamanda yerel üreticiye de yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimizle güvenli bir partner olmayı, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla birlikte İzmir'in ticaretini daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz.”

Kırbaş, proje kapsamında İzmir'de 5, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 10 şube açmayı, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hayat Bilinmezdir

Üretim ekonomisine geçilmedikten sonra ne yapılsa boş.

DiyorumBen

O da çok zor üretmemek üzere yönetiliyor...

Kadir DOĞAN

Bu birleşmemi yoksa cartel mi denetlenmeli.

c.ysfalbs

herkes iyi biliyor ki millet hayrına iş yapmaz bunlar bakalım ne çıkacak altından