11 Zincir Market Birleşerek Yeni Ucuzluk Marketi Kurmaya Karar Verdi
İzmir’de faaliyet gösteren 11 zincir market, “Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi” altında birleşerek yeni ucuzluk marketi kurmaya karar verdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, hedeflerinin Ege Bölgesi’nden sonra Marmara Bölgesi’nde de şube açmak olduğunu söyledi.
İzmir’deki 11 zincir market birleşme kararı aldı.
Üretim ekonomisine geçilmedikten sonra ne yapılsa boş.
O da çok zor üretmemek üzere yönetiliyor...
Bu birleşmemi yoksa cartel mi denetlenmeli.
herkes iyi biliyor ki millet hayrına iş yapmaz bunlar bakalım ne çıkacak altından