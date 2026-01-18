Yaşlılık Sigortası Nedir? Bakanlık Yeni Sigorta Türü Üzerinde Çalışıyor İddiası

Hükümet, en düşük emekli maaşını 18 bin 839 liraya yükseltecek kanun teklifi üzerinde çalışma yapıyor.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye’de artan emekli sayısı ile ilgili “yaşlılık tsunamisi” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sağlık Sigortası gibi “yaşlılık sigortası”nın da gündemde olduğuna dikkat çeken Çelik, “12. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığının 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi’ ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” dedi.

Yaşlılık Sigortası Nedir?

Hüseyin Çelik planlanan model ile ilgili, “18-65 yaş arasında prim ödenecek, bu süreçte bakıma ihtiyaç duyulduğu anda sigorta devreye girecek. Devletin, özel sektörün, kamu kurumlarının ve Aile Bakanlığının hizmet sunduğu bu modelde, tüm paydaşlar arasında bütünleşik bir ağ kurulacak. Genel sağlık sigortasıyla uyumlu bir model” ifadelerini kullandı.