Yaşlılık Sigortası Nedir? Bakanlık Yeni Sigorta Türü Üzerinde Çalışıyor İddiası
Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarının artan hayat şartlarında düşük kalması nedeniyle şikâyet ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, hükümet Genel Sağlık Sigortası benzeri “Yaşlılık Sigortası” üzerinde çalışma yapıyor. Yaşlılık sigortası ile 18-65 yaş arasında ödenecek primler sonrasında, bakıma muhtaç olan yaşlılar için devreye girecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de geçtiğimiz günlerde maaşları kiraya yetmediği için ucuz otellerde, paylaşımlı odalarda kalan emekliler çok konuşulmuştu.
