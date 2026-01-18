onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Piyasaların İlgiyle Takip Ettiği Ünlü Yatırımcıdan Altın Fiyatları ile İlgili Kafa Karıştıran Açıklama

Piyasaların İlgiyle Takip Ettiği Ünlü Yatırımcıdan Altın Fiyatları ile İlgili Kafa Karıştıran Açıklama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.01.2026 - 09:06

Tüm ekonomi çevrelerinde saygı duyulan ünlü yatırımcı Mark Mobius, yükselen altın fiyatları ile birlikte değerli metalin cazibesini kaybettiğini söyleyerek, “Bu noktada kesinlikle alım yapmam” ifadelerini kullandı.

Mobius, yeni yatırımlar için Çin’deki teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin borsa işlemlerinin takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel krizler nedeniyle altının ons fiyatı 4 bin 500 doların üzerine çıkarken, yatırımcılar altının geleceğini merak ediyordu.

Küresel krizler nedeniyle altının ons fiyatı 4 bin 500 doların üzerine çıkarken, yatırımcılar altının geleceğini merak ediyordu.

Bloomberg TV’ye açıklamalarda bulunan Mobius Emerging Opportunities Fund’un CEO’su Mark Mobius, altın fiyatlarındaki yükseliş sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Altına ilişkin değerlendirmesinde Mobius, mevcut fiyat seviyelerini cazip bulmadığını belirterek, “Bu seviyede kesinlikle almam” dedi.

Altında ancak daha düşük seviyelerin alım fırsatı yaratabileceğini vurgulayan Mobius, “Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim, ama bu aşamada altının peşinden koşmam” ifadelerini kullandı.

Ünlü yatırımcı Çin borsasını işaret etti.

Ünlü yatırımcı Çin borsasını işaret etti.

Çin borsasına yönelik görüşlerini de paylaşan Mobius, ülkenin teknoloji sektöründe yürüttüğü çalışmaların yatırımcılar açısından oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi.

Çin’in hedefinin, ileri seviye çipler ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojide ABD’yi geride bırakmak olduğunu dile getiren Mobius, “Dolayısıyla para bu yöne gidiyor, tüketicilere değil” değerlendirmesinde bulundu.

Altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi?

Altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi?

Altının ons fiyatlarının 4 bin 500 doların üzerine çıkması sonrasında Türkiye’de altın fiyatları rekor kırdı. 18 Ocak Pazar altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 6.375 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 10.679 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 21.359 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 42.554 TL

Altının ons fiyatı ne kadar?

4.582 dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Bu seviyede asla almam ama… Ama dediği an ne olur ne olmaz diye gidip aldı… Portföyünü çıkar göster sen abdülhamidi savundun 😅😅😅

Akif Savaş

Bu kadar yüksek seviyede zaten alınmaz