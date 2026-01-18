Piyasaların İlgiyle Takip Ettiği Ünlü Yatırımcıdan Altın Fiyatları ile İlgili Kafa Karıştıran Açıklama

Bloomberg TV’ye açıklamalarda bulunan Mobius Emerging Opportunities Fund’un CEO’su Mark Mobius, altın fiyatlarındaki yükseliş sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Altına ilişkin değerlendirmesinde Mobius, mevcut fiyat seviyelerini cazip bulmadığını belirterek, “Bu seviyede kesinlikle almam” dedi.

Altında ancak daha düşük seviyelerin alım fırsatı yaratabileceğini vurgulayan Mobius, “Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim, ama bu aşamada altının peşinden koşmam” ifadelerini kullandı.