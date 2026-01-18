Piyasaların İlgiyle Takip Ettiği Ünlü Yatırımcıdan Altın Fiyatları ile İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Tüm ekonomi çevrelerinde saygı duyulan ünlü yatırımcı Mark Mobius, yükselen altın fiyatları ile birlikte değerli metalin cazibesini kaybettiğini söyleyerek, “Bu noktada kesinlikle alım yapmam” ifadelerini kullandı.
Mobius, yeni yatırımlar için Çin’deki teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin borsa işlemlerinin takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Küresel krizler nedeniyle altının ons fiyatı 4 bin 500 doların üzerine çıkarken, yatırımcılar altının geleceğini merak ediyordu.
Ünlü yatırımcı Çin borsasını işaret etti.
Altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi?
Bu seviyede asla almam ama… Ama dediği an ne olur ne olmaz diye gidip aldı… Portföyünü çıkar göster sen abdülhamidi savundun 😅😅😅
Bu kadar yüksek seviyede zaten alınmaz