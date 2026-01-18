Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Yüksek Takipçili 15 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzerlerine ait reklam faaliyetinde bulunan 26 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Hükümetin yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili önlemleri devam ediyor.
Falcı, medyum ve astrologların sitesi de kapandı
