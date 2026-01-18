onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Yüksek Takipçili 15 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Yüksek Takipçili 15 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.01.2026 - 10:25

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzerlerine ait reklam faaliyetinde bulunan 26 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hükümetin yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili önlemleri devam ediyor.

Hükümetin yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili önlemleri devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen 365 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam etmiştir. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Falcı, medyum ve astrologların sitesi de kapandı

Falcı, medyum ve astrologların sitesi de kapandı

Ayrıca, falcı, medyum ve astrolog benzeri reklam faaliyetinde bulunan hesaplara ilişkin de bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Reklam Kurulu’nun 365 sayılı toplantısının gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise; falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olmuştur. Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

18 ocak burç yorumum içerde kaldı açar mısınız ? 🥹🥹