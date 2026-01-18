onedio
Dünyanın En Küçük Ülkesinin Başka Hiçbir Ülkede Rastlayamayacağınız Özellikleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 14:32

Dünyanın en küçük ülkesinin, her şehrimizden daha küçük bir yüzölçümüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Vatikan'dan bahsediyoruz. Roma'nın kalbinde yer alan, dünyanın hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından en küçük ülkesi olan Vatikan, oldukça şaşırtıcı detaylara sahip bir yer.

İşte dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'ın şaşırtan özellikleri.

Karşınızda dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan

Karşınızda dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan

Vatikan, 1929 yılında Laterano Antlaşması ile İtalya'dan bağımsızlığını kazandı. Bu kutsal toprak parçası, Kutsal Makam'ın mülkiyetine sahip olan ve yargı yetkisi altında bulunan bir bölge. Bağımsız olduğu için de dünyanın en küçük ülkesi olarak biliniyor. 

Fakat Vatikan'ın küçük olmasına kanmayın. Başka hiçbir ülkede göremeyeceğiniz detaylar, Vatikan'da var. Toplam yüzölçümü sadece 0,44 kilometrekare olan Vatikan, İstanbul'daki Yıldız Parkı ile yaklaşık aynı büyüklükte! Yani yürüyerek tüm ülkeyi bir saatten kısa sürede boydan boya geçebilirsiniz.

Vatikan'ın vatandaşı olmak mümkün değil.

Vatikan'ın vatandaşı olmak mümkün değil.

Peki ama neden?

Vatikan'da hastane olmadığı için teknik olarak kimse orada doğamıyor. Ayrıca Vatikan'da vatandaşlık doğumla değil, görevle veriliyor. Eğer Vatikan için çalışmayı bırakırsanız vatandaşlığınızı da kaybedebilirsiniz. Vatikan'ın nüfusunun ise yaklaşık %95'i erkek. Vatandaşlar çoğunlukla din görevlileri ve İsviçreli Muhafızlar'dan oluşuyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, Vatikan'ın tamamı yer alıyor. Vatikan, ülkenin tamamının koruma altında olduğu tek ülke. Ülkenin güvenliği ise İsviçreli Muhafızlar tarafından sağlanıyor. 1506'dan beri görevde olan bu orduya katılmak için Katolik, İsviçre vatandaşı, en az 1.74 boyunda ve bekar olmak gibi katı kurallar var.

Vatikan'ın resmi dilleri arasında Latince de var.

Vatikan'ın resmi dilleri arasında Latince de var.

Üstelik Vatikan, dünyada ekranındaki talimatların Latince olduğu tek ATM'ye sahip. Latince,  erken modern çağda bilim ve diplomasi dili konumundan çekildi. Fakat günümüzde hala kurumsal ve kültürel alanda görünürlüğünü koruyor. Vatikan Şehir Devleti içinde resmî ve törensel işlemler, Latince ile gerçekleştiriliyor.

