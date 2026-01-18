Dünyanın En Küçük Ülkesinin Başka Hiçbir Ülkede Rastlayamayacağınız Özellikleri

Vatikan, 1929 yılında Laterano Antlaşması ile İtalya'dan bağımsızlığını kazandı. Bu kutsal toprak parçası, Kutsal Makam'ın mülkiyetine sahip olan ve yargı yetkisi altında bulunan bir bölge. Bağımsız olduğu için de dünyanın en küçük ülkesi olarak biliniyor.

Fakat Vatikan'ın küçük olmasına kanmayın. Başka hiçbir ülkede göremeyeceğiniz detaylar, Vatikan'da var. Toplam yüzölçümü sadece 0,44 kilometrekare olan Vatikan, İstanbul'daki Yıldız Parkı ile yaklaşık aynı büyüklükte! Yani yürüyerek tüm ülkeyi bir saatten kısa sürede boydan boya geçebilirsiniz.