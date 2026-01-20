Dünyanın En Değerli 500 Markası Belli Oldu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını sıraladı. 'Dünyanın En Değerli 500 Markası' listesi güncellendi. Listenin başındaki markanın değerinin tam 607,6 milyar dolar olduğu açıklandı. Güncel listeye göre Avrupa merkezli bazı markalar değerinde yüksek artış yaşadı.

Dünyanın en değerli markaları listesinde Amerika ve Çin'in savaşı devam ediyor.