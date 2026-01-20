onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyanın En Değerli 500 Markası Belli Oldu!

Dünyanın En Değerli 500 Markası Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 12:47

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını sıraladı.  'Dünyanın En Değerli 500 Markası' listesi güncellendi. Listenin başındaki markanın değerinin tam 607,6 milyar dolar olduğu açıklandı. Güncel listeye göre Avrupa merkezli bazı markalar değerinde yüksek artış yaşadı.

Dünyanın en değerli markaları listesinde Amerika ve Çin'in savaşı devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en değerli markaları belli oldu.

Dünyanın en değerli markaları belli oldu.

Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026” listesi açıklandı. Listede birinci olan marka şaşırtmazken ABD, Global 500 listesinde bu sene de başı çekti.

192 şirketle listenin en büyük payını alan ABD’yi sırasıyla Çin 68 marka ile Japonya ve Fransa da 33’er marka ile takip ediyor. Bu sene Avrupa ülkelerindeki markalarda da bir artış olduğu görülüyor. 

Listenin devamında Almanya 26, İngiltere 25 marka ile yer alıyor. Arjantin ise tek marka ve 6 milyar dolarlık değerle listenin en alt sırasında bulunuyor. Öte yandan listede geçen yılın en hızlı yükselen markası İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut oldu. Marka değeri yüzde 239 artış gösterdi. Elon Musk'ın şirketi Tesla ise en büyük kaybı yaşayan şirket oldu.

Peki dünyanın en değerli markası ne?

Peki dünyanın en değerli markası ne?

İşte dünyanın en değerli 10 markası ve değerleri;

  • Apple – 607,6 Milyar USD

  • Microsoft – 565,3 Milyar USD

  • Google – 433,1 Milyar USD

  • Amazon – 369,9 Milyar USD

  • Nvidia – 184,3 Milyar USD

  • TikTok– 153,5 Milyar USD

  • Walmart – 141 Milyar USD

  • Samsung – 119,2 Milyar USD

  • Facebook – 107 Milyar USD

  • State Grid – 102,4 Milyar USD

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın