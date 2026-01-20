Hangi Şarkıda Dans Etmenin Kalp Sağlığına İyi Geldiği Belli Oldu!

Yeni bir araştırmaya göre, ABBA'nın hit şarkısı 'Dancing Queen' eşliğinde dans etmek, kalp sağlığınız için spor salonuna gitmek kadar faydalı. Bilim insanları, bu efsanevi pop şarkısının temposunun, ideal bir yürüyüş hızıyla mükemmel bir uyum içinde olduğunu ve kalp-damar sistemini canlandırdığını belirtiyor. 'Strutting' olarak adlandırılan bu 'havalı ve ritmik dans' tarzı, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda ruh halini iyileştiren bir terapi yöntemi olarak görülüyor.

'Dancing Queen', dakikada yaklaşık 100-120 vuruş (BPM) ritmine sahiptir. Uzmanlar, bu temponun hızlı tempolu bir yürüyüş için en verimli aralık olduğunu vurguluyor. Bu ritim aynı zamanda acil durumlarda yapılan kalp masajı (CPR) için önerilen hızla da örtüşüyor.