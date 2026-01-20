onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Şarkıda Dans Etmenin Kalp Sağlığına İyi Geldiği Belli Oldu!

Hangi Şarkıda Dans Etmenin Kalp Sağlığına İyi Geldiği Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 12:15

Bilim insanları, dans edildiğinde kalbe iyi gelen bir şarkı olduğunu keşfetti! Elbette dans etmek, vücut için oldukça faydalı. Hem esnekliğinizi artırır hem de kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedersiniz. Bilim insanları bu faydaları bir adım öteye taşıdı ve kalbe iyi gelen şarkıyı da belirledi!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü müzik grubu ABBA'nın "Dancing Queen" şarkısıyla dans etmek, kalbe iyi geliyormuş.

Dünyaca ünlü müzik grubu ABBA'nın "Dancing Queen" şarkısıyla dans etmek, kalbe iyi geliyormuş.

Yeni bir araştırmaya göre, ABBA'nın hit şarkısı 'Dancing Queen' eşliğinde dans etmek, kalp sağlığınız için spor salonuna gitmek kadar faydalı. Bilim insanları, bu efsanevi pop şarkısının temposunun, ideal bir yürüyüş hızıyla mükemmel bir uyum içinde olduğunu ve kalp-damar sistemini canlandırdığını belirtiyor. 'Strutting' olarak adlandırılan bu 'havalı ve ritmik dans' tarzı, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda ruh halini iyileştiren bir terapi yöntemi olarak görülüyor.

'Dancing Queen', dakikada yaklaşık 100-120 vuruş (BPM) ritmine sahiptir. Uzmanlar, bu temponun hızlı tempolu bir yürüyüş için en verimli aralık olduğunu vurguluyor. Bu ritim aynı zamanda acil durumlarda yapılan kalp masajı (CPR) için önerilen hızla da örtüşüyor.

Peki neden Dancing Queen şarkısı?

Peki neden Dancing Queen şarkısı?

Uzmanlar, şarkının sadece teknik temposunun değil, aynı zamanda uyandırdığı pozitif duyguların da önemli olduğunu söylüyor. Şarkı, dinleyicide dik durma, omuzları geriye atma ve daha kendinden emin adımlar atma isteği uyandırıyor. Bu şarkıda dans etmek de yürüyüş yapmak da oldukça faydalı!

 Bu formdaki bir yürüyüş;

  • Daha fazla kas grubunu çalıştırıyor,

  • Duruşu (postürü) düzeltiyor,

  • Kalp atış hızını, kalbi yormadan sağlıklı bir seviyeye çıkarıyor.

Araştırma, Çin'deki Yan'an Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı. Araştırmacılar, kalp atış hızlarını izlemek için 160 öğrencinin vücuduna elektrotlar bağladı. Öğrenciler üç gruba ayrıldılar: biri 140 bpm'lik şarkılarla, diğeri 100 bpm'lik şarkılarla ve üçüncüsü de 60 bpm'lik şarkılarla dans etti.

Beşer dakikalık birkaç dans seansının ardından, katılımcıların dans pistine çıkmadan önceki ve sonraki kalp atış hızı değişkenliğindeki değişiklikler incelendi. 100 bpm'lik parçalarla dans ettikten sonra meydana gelen değişkenliğin, 140 bpm veya 60 bpm'lik parçalarla dans etmeye kıyasla önemli ölçüde daha fazla olduğu görüldü. Bu da kalp sağlığı için oldukça güzel bir oran!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın